Nuova Fiat Multipla: ecco il possibile design del crossover che debutterà nel 2025

Nuova Fiat Multipla sarà la novità principale di Fiat per quanto riguarda il 2025. Questo sarà il secondo modello della nuova famiglia di auto Fiat che punteranno su praticità ed essenzialità che farà il suo debutto a luglio con la nuova Fiat Panda. Si tratterà di un crossover lungo quasi 4,4 metri che nascerà su piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa che verrà impiegata anche per la nuova Panda e per le recenti Citroen C3 e C3 Aircross.

Ecco secondo alcuni insider quale potrebbe essere il design definitivo della nuova Fiat Multipla il cui debutto è previsto nel 2025

In particolare la nuova Fiat Multipla sarà fortemente imparentata con quest’ultima come dimensioni, gamma di motori e componenti. Entrambe le auto arriveranno sul mercato in versione a 5 posti e anche a 7 posti. La nuova vettura di Fiat sarà un’auto essenziale, dal rapporto qualità prezzo molto elevato e si caratterizzerà per la presenza di ampio spazio a bordo per passeggeri e bagagli.

Il luogo di produzione scelto per la nuova Fiat Multipla è lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco per il quale sono stati investiti oltre 300 milioni di euro dal gruppo automobilistico. Questo allo scopo di raddoppiare la produzione della fabbrica dove attualmente vengono costruite Citroen Ami e Fiat Topolino.

Nuova Fiat Multipla con i suoi 4,4 metri sarà come dimensioni la nuova top di gamma di Fiat anche se in futuro sarà affiancata da un SUV coupè che forse si chiamerà nuova Fiat Fastback che dovrebbe avere più o meno le stesse dimensioni. A proposito di questo atteso modello, qui vi mostriamo in un render, realizzato in esclusiva per noi dal designer e creatore digitale TZU ai Design.

Questo si basa sulle indiscrezioni di alcuni insider secondo cui tra questa vettura e la recente Citroen C3 Aircross ci saranno parecchi elementi in comune. Ricordiamo infine che grazie a questo modello la principale casa automobilistica italiana pensa di poter conquistare preziose quote di mercato in un segmento molto importante e che nei prossimi anni dovrebbe essere sempre più cruciale.