Nuova Fiat Panda: la casa italiana al lavoro su una nuova famiglia di auto

Nuova Fiat Panda che debutterà a luglio darà il via ad una nuova famiglia di auto che si contrapporrà a quella della Fiat 500 che comunque non morirà mai ma anzi si evolverà probabilmente in nuove varianti. Questo è quanto dichiarato dal capo del design di Fiat François Leboine nel corso di una recente intervista rilasciata ad Autocar.

Con la nuova Fiat Panda al via la nuova famiglia di auto per la casa torinese

Il marchio ha recentemente rivelato cinque nuove concept car ispirate alla Panda, che dovrebbero evolversi in auto di serie nei prossimi tre anni, ma c’è ancora spazio nella gamma perché la 500 si evolva e generi nuovi derivati. Secondo Leboine Fiat è un produttore che da sempre ha due “anime”: l’etica della “Dolcevita”, incarnata dalla 500 e dai suoi derivati, e il linguaggio “più pratico e funzionale” che definiva la Panda originale di Giorgetto Giugiaro. Questa doppia anima sarà evidenziata ulteriormente dalla nascita di questa seconda famiglia di auto che farà il suo debutto con la nuova Fiat Panda che avrà delle caratteristiche che ritroveremo anche nelle altre auto che faranno parte della sua famiglia a cominciare dalla nuova Fiat Multipla.

“Queste due anime del nostro marchio rispondono a due diversi tipi di clienti”, ha affermato. “Siamo davvero felici di averle perché sono due diversi concept che, per i designer, sono entrambe molto interessanti da tradurre e con cui giocare.” Leboine ha anche aggiunto che in questo modo per i designer ci sarà maggiore occasione per variare senza essere troppo ripetitivi o noiosi.

Leboine ha pure ribadito che ciascuno dei cinque nuovi concept della Fiat che vi abbiamo mostrato nelle scorse settimane, compreso quello della nuova Fiat Panda, è progettato con forte ispirazione dalla vecchia fabbrica Fiat del Lingotto di Torino, famosa per la sua pista di prova sul tetto, che si riflette nel design di alcuni elementi interni ovoidali. Questo però non vuol dire che le auto saranno retrò ma anzi il loro stile sarà sicuramente moderno e minimalista.

“Quello che otteniamo dal Lingotto è un’eterna modernità. Non credo che ci sia nulla di retrò in quello che abbiamo fatto. In questo mi trovo abbastanza a mio agio. Utilizziamo il passato per raccontare una storia, ma in realtà i prodotti che stiamo realizzando sono decisamente moderni e guardano al futuro.” Dunque con la nuova Fiat Panda avremo un primo assaggio di tutto ciò.