Nuova Citroen C3 Aircross: prime immagini della “sorella” della nuova Fiat Multipla

Nuova Citroen C3 Aircross debutterà il prossimo 18 aprile. Nelle scorse ore la casa automobilistica francese ha pubblicato un video teaser in cui si vedono le prime immagini senza veli dell’atteso modello che a quanto pare sarà parente stretto della futura Fiat Multipla.

Prime immagini della nuova Citroen C3 Aircross che debutterà il 18 aprile

Si prevede che la Citroen C3 Aircross sarà disponibile con propulsori completamente elettrici e ibridi leggeri, condividendo le sue basi con la nuova Opel Frontera e anche con la nuova Fiat Multipla. Questo modello sarà una versione ridisegnata della Nuova C3 Aircross che è stata presentata per la prima volta nel maggio 2023 per regioni come India, Sud-est asiatico e Sud America. I due modelli condividano alcuni pannelli della carrozzeria, ma la versione europea adotterà caratteristiche stilistiche più moderne. Si prevede inoltre che offra livelli più elevati di comfort, tecnologia e sicurezza insieme a una configurazione del telaio specifica per il vecchio continente.

Le immagini del video mostrano che la nuova Citroen C3 Aircross disporrà di fari squadrati che sembrano molto simili a quelli della nuova C3, ispirata al concept Citroen Oli. Come previsto, il B-SUV francese adotterà un aspetto più alto e squadrato con una carrozzeria notevolmente più lunga rispetto al suo predecessore. Questa auto infatti dovrebbe misurare circa 4,4 metri. Il profilo sarà in gran parte condiviso con la Opel Frontera, ma la parte posteriore è specifica della Citroen con diversi LED e un portellone scolpito.

Una delle caratteristiche più interessanti della nuova Citroen C3 Aircross sarà la sua capacità di trasportare sette passeggeri in un layout tradizionale 2+3+2. Ciò renderà il modello della casa automobilistica francese l’unica sette posti del segmento, offrendo un’alternativa più robusta alla Dacia Jogger. Si prevede che anche il cruscotto rispecchierà quello della gemella Opel, con una disposizione a doppio schermo e alcuni vani portaoggetti.

Le basi sono compatibili con propulsori completamente elettrici, a benzina e ibridi leggeri. Il veicolo elettrico è stato ufficialmente confermato dal badge “e-C3” sul teaser, molto probabilmente caratterizzato da un unico motore elettrico montato anteriormente. Per quanto riguarda l’alternativa ICE, non sappiamo se Citroen lancerà una versione non elettrificata della nuova Citroen C3 Aircross o se manterrà il più efficiente motore turbo da 1,2 litri che funzionerà insieme a un sistema ibrido leggero da 48 V. Il 18 aprile scopriremo ogni dettaglio su questo atteso modello.