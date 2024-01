Fiat Topolino one-off dedicate a Mickey Mouse in mostra nella rampa nord del Lingotto

Le Fiat Topolino one-off, create in esclusiva in omaggio all’iconico Mickey Mouse, fanno la loro prima apparizione sulla suggestiva rampa nord del Lingotto, in un progetto realizzato in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli. Queste opere d’arte uniche sono al centro di un percorso che attraversa il centro commerciale Lingotto, con la sua caratteristica rampa, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nel magico universo delle Fiat Topolino one-off, per poi concludere il viaggio con Casa 500 e La Pista 500.

Le Fiat Topolino one-off, create per celebrare il centenario Disney, sono il fulcro di un’allegra mostra aperta a tutti

FIAT ha celebrato il centenario di Disney con un regalo unico, realizzando cinque versioni a tema della nuova Fiat Topolino dedicate all’iconico personaggio Disney. Una di queste è frutto di una collaborazione speciale con l’artista Disney Giorgio Cavazzano, mentre le altre quattro sono state ideate dal Centro Stile FIAT, ispirandosi alla creatività Disney e inserendosi in quattro ambienti artistici distinti: historical, modern, street e abstract.

L’esposizione delle cinque opere d’arte è concepita come un dono aperto a tutti: turisti, famiglie, appassionati di entrambi i marchi – FIAT e Disney – e per la vivace città di Torino, che si arricchisce di colore e valore artistico grazie alle one-off, nonostante la loro modesta statura, emanano un grande fascino. Questa iniziativa, dedicata alla creatività e alla cultura pop, serve da solido collegamento accessibile a tutti per esplorare le diverse realtà artistiche presenti all’interno del Lingotto. È un viaggio accessibile a tutti nel mondo dell’arte, un percorso vivace e colorato in cui le cinque creazioni costituiscono solo un piccolo assaggio rispetto a ciò che attende i visitatori a Casa 500 e La Pista 500: qui, l’esperienza culmina in un’esplosione culturale con un significativo valore educativo.