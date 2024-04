Abarth ha svelato una coupé sportiva retrò basata sull’Alfa Romeo 4C

Come sappiamo, la produzione della mitica Alfa Romeo 4C si è interrotta 4 anni fa, ma Abarth ha appena deciso di far rivivere un po’ questo modello. E’ stata infatti svelata la nuova Abarth Classiche 1300 OT, una coupé su base della Alfa Romeo 4C concepita come tributo alla classica Abarth-Fiat OT 1300 del 1965. Ci saranno solo 5 esemplari e Stellantis Heritage afferma che saranno costruiti su unità 4C preesistenti a basso chilometraggio revisionate da Stellantis.

Abarth fa rivivere la Abarth-Fiat OT 1300 sulla base di una Alfa Romeo 4C

La nuova Abarth Classiche 1300 OT ha un design ispirato al modello classico e tutti gli elementi della carrozzeria sono realizzati in fibra di carbonio. Tutti gli stemmi Alfa Romeo sono stati sostituiti con lo scorpione specifico Abarth. Il motore sarà lo stesso 1.7 litri, a benzina, da 240 cavalli. La 1300 OT segue l’ edizione speciale 1000 SP del 2021, anch’essa basata sulla 4C. Gli ordini sono aperti adesso, ma Abarth non ha dato alcuna indicazione sul prezzo.

Abarth afferma che la nuova edizione speciale “conserva l’essenza di un’autentica Abarth”, con la sua carrozzeria in fibra di carbonio su misura che indossa una livrea da corsa retrò e decorata con vari spunti ispirati agli anni ’60, come la presa d’aria “periscopio” montata sul tetto e il lunotto a lamelle.

Una delle caratteristiche più notevoli è la presa d’aria per il raffreddamento del motore a tutta larghezza nella parte posteriore, decorata con la grande scritta Abarth, nel tentativo di “sottolineare il legame con il design storico”. Il motore in questione è il turbo-quattro da 1,7 litri da 240 CV che spingeva la 4C da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e fino a una velocità massima di 250 km/h.

Dunque una sorpresa molto interessante da parte della casa automobilistica dello scorpione per i suoi fan. Ricordiamo che il marchio di Stellantis per il futuro ha deciso di puntare sull’elettrico e a breve svelerà la sua seconda vettura totalmente elettrica dopo la 500e. Ci riferiamo naturalmente alla nuova 600.