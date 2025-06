Nuova Pulse Abarth sarà presentata al Festival di Interlagos

Abarth, il marchio dello Scorpione noto per le sue prestazioni e la sua sportività, sarà presente al Festival di Interlagos 2025, portando una serie di attivazioni esclusive sull’Autodromo di Interlagos per gli amanti della velocità e dell’adrenalina. Durante l’evento, il marchio presenterà anche la Nuova Pulse Abarth, che arriverà con nuove funzionalità nella gamma 2026.

Oltre a conoscere la Nuova Pulse Abarth, i visitatori potranno effettuare un test drive e sentire tutta la potenza della Fastback Abarth sui circuiti di Interlagos. Sul tracciato off-road, sarà disponibile per i test drive anche il Toro, il pick-up più venduto nel suo segmento.

Tra le attivazioni preparate dal marchio, vale la pena sottolineare lo Scorpions Sound. Un motore Abarth sarà esposto in un’area ben visibile, dove i visitatori potranno scattare foto. Intorno, cuffie e pedali dell’acceleratore permetteranno ai partecipanti di sentire l’iconico rombo del motore. Basta indossare le cuffie, premere il pedale e lasciare che il veleno Abarth entri nelle orecchie.

Per gli amanti dell’adrenalina, Abarth ha preparato un’attivazione in cui i partecipanti saranno al comando di un’auto virtuale. Saranno presenti tre simulatori con volanti, pedali e dispositivi che daranno la sensazione realistica di guidare su una pista ad alta velocità. I ​​partecipanti saranno classificati in base alle loro prestazioni nel gioco e il risultato sarà annunciato immediatamente sul maxi schermo dello spazio.

Per gli amanti della street art, l’artista Rodrigo The Art sarà presente all’evento e personalizzerà dal vivo un casco gigante, che sarà a disposizione dei visitatori per scattare foto e registrare video. L’artista Pardal aggiungerà un tocco di personalità e stile ai prodotti ufficiali Abarth e Fiat Wear. I visitatori che acquisteranno i prodotti potranno personalizzarli sul posto. Il Festival di Interlagos si svolge dal 12 al 15 giugno presso l’Ippodromo di Interlagos, a San Paolo.