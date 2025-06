Saint-Tropez ha una nuova diva: la Abarth 500e diventa un “capolavoro nautico”

Avvistata sulle strade soleggiate di Saint-Tropez, questa davvero peculiare Abarth 500e cabrio ha letteralmente catturato ogni sguardo. Più che un’auto, sembra una dichiarazione di stile in movimento, a prima vista ispirata all’eleganza intramontabile degli yacht di lusso che solcano le acque della Costa Azzurra.

Il merito è del celebre atelier di carrozzeria Castagna Milano, famoso per la sua capacità di fondere artigianalità, innovazione e creatività senza compromessi. Il modello Abarth in questione è stato commissionato nell’autunno del 2023 e si distingue per una sofisticata livrea bianca e blu, impreziosita da dettagli in legno laccato, che evocano immediatamente il ponte di una barca Riva d’epoca.

L’effetto finale è una perfetta sintesi tra auto urbana elettrica e opera d’arte nautica su ruote. Un concentrato di lusso personalizzato, che trasforma la Abarth 500e in un curioso oggetto del desiderio esclusivo. Certamente questa intepretazione della mitica city car italiana potrebbe interessare gli estimatori più incalliti del brand tricolore.

Non è la prima volta che Castagna Milano mette le mani su un modello della gamma 500. Già in passato, la carrozzeria meneghina aveva realizzato una variante della Abarth 500e cabrio in Verde acido, presentata durante l’estate precedente, a conferma della sua continua spinta verso l’innovazione stilistica e la reinterpretazione iconica.

Il legame con la famiglia Fiat 500 è ben consolidato. Castagna ha già firmato varianti della precedente generazione, nonché della 500L, sempre con il suo tocco inconfondibile. E quindi, via di retro-chic, attenzione maniacale per i dettagli e un’estetica sartoriale.

La gamma si estende anche al mondo della micromobilità, con allestimenti speciali dedicati alla Fiat Topolino, reinterpretata in chiave urbana ed elegante. Questa ultima versione esclusiva della Abarth 500e cabrio, però, rappresenta l’essenza del saper fare italiano, una vettura che, più che essere guidata tra le peripezie cittadine, va ammirata come un pezzo d’arte contemporanea.