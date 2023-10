Alfa Romeo 4C Unica: la one-off mostrata per la prima volta ad Auto e Moto d’Epoca 2023

Al Salone Auto e Moto d’Epoca di Bologna, tenutasi dal 26 al 29 ottobre, la casa automobilistica del Biscione ha presentato l’esclusiva Alfa Romeo 4C Unica. Si tratta di una one-off che rappresenta il modello finale dell’edizione limitata “Designer’s Cut“. Questa vettura è stata annunciata pochi mesi fa e funge da omaggio al modello Alfa Romeo 4C lanciato sul mercato 10 anni fa nel 2013. Il modello è stato presentato per la prima volta nel 2013 in due versioni: Coupé e Spider. Lo Stellantis Heritage Department ha deciso di rilasciare un’edizione speciale d’addio di 4C, disegnata da Alessandro Maccolini.

Alfa Romeo 4C Unica One-Off Special: a Bologna il doveroso addio al mitico modello

Questa vettura si basa sulla 4C Coupé ma presenta una livrea unica composta da una tonalità azzurra con strisce bianche che corrono dalla griglia dello Scudetto al diffusore posteriore. Nella grafica è presente anche il Biscione sul cofano, anch’esso in colore bianco. Mentre i rendering iniziali mostravano cerchi in lega a razze multiple, la versione finale è dotata del più tradizionale design a quadrante telefonico, anch’esso rifinito in bianco. Un video sui social media rivela che gli interni combinano con gusto il nero e la pelle, con una speciale placca unica. L’azienda non ha fornito dettagli riguardo eventuali modifiche meccaniche rispetto alla 4C standard.

L’auto è dotata di una monoscocca in carbonio con un motore turbocompresso da 1,8 litri montato centralmente che produce 240 CV. Vale la pena notare che Alfa Romeo 4C Unica non è solo una show car o un pezzo da museo, poiché sarà messa all’asta. Si prevede che questa rara vettura attirerà l’attenzione dei collezionisti, rappresentando una parte importante della storia del modello. È probabile che il prezzo della 4C Unica sia significativamente più alto rispetto al costo del modello base. Al momento però non ci sono ancora notizie ufficiali. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nei prossimi giorni.