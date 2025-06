Pulse Abarth 2026 mantiene una sportività unica e migliora design e tecnologia

Pulse Abarth 2026 è il primo SUV al mondo del marchio dello Scorpione, riconosciuto fin dal suo arrivo sul mercato nel 2022 come una delle migliori opzioni della categoria e l’unico ad offrire caratteristiche veramente sportive. Sovversivo, l’allestimento potenziato firmato Abarth funge da “lato B” alla personalità di Pulse, garantendo regolazioni su misura per una guida provocatoria ed equipaggiamenti esclusivi che sono il segreto del suo successo tra una schiera di appassionati.

Tra le novità il tetto panoramico, i sedili sportivi elettrici e gli esclusivi cerchi da 18”, che rendono la Pulse Abarth 2026 più sportiva e moderna

Ora, la Pulse Abarth 2026 arriva nella gamma 2026 con un nuovo design esterno che rende il modello ancora più moderno e, allo stesso tempo, imponente, all’altezza del marchio dello Scorpione e dell’ammirazione dei suoi appassionati. Il modello presenta un frontale completamente rimodellato, con un nuovo paraurti dalle linee più pronunciate e incisive. Anche la griglia anteriore superiore è completamente nuova, in nero lucido e rosso, con linee dritte, verticali e accentuate, che rafforzano il look aggressivo del modello insieme ai nuovi fendinebbia a LED.

In linea con lo standard globale del marchio, al centro della griglia è stato aggiunto un nuovo logo con la scritta Abarth in una tonalità più scura, con il dettaglio dello Scorpione nell’angolo inferiore destro. Lo skidplate (griglia inferiore) segue la forma rettilinea del nuovo frontale, e le prese d’aria laterali sono state rese più evidenti con le nuove linee, oltre a una finitura rossa. Completano le modifiche al look esterno i nuovi esclusivi cerchi da 18” con finitura nero lucido a canale cavo e il logo dello Scorpione con dettagli rossi.

I nuovi interni, che mantengono un look premium nei toni scuri, diventano ancora più raffinati con l’arrivo del tetto panoramico apribile, con apertura elettrica della tendina. I nuovi sedili sportivi, completamente ridisegnati, presentano una nuova finitura con il logo Abarth ricamato, un design dello scorpione in rilievo e cuciture rosse. Oltre a essere esteticamente gradevoli, i sedili offrono un buon equilibrio tra sportività e comfort, con un set anatomico a conchiglia per un’esperienza di guida più sportiva e nuove regolazioni elettriche per il conducente. Completano le modifiche degli interni i nuovi pannelli porta in vinile.

“Siamo orgogliosi di aver sviluppato un’autentica Abarth, riconosciuta dal pubblico come un’opzione unica e autenticamente sportiva in questa categoria. Proprio come noi, i brasiliani sono appassionati di velocità, sportività e prestazioni provocatorie, e la Pulse Abarth offre tutte queste caratteristiche e trasforma la guida in un’esperienza straordinaria. In continua evoluzione, il modello ora si presenta con nuovi equipaggiamenti per continuare ad accelerare con il meglio che abbiamo da offrire in un SUV sportivo”, celebra Federico Battaglia, vicepresidente del marchio Fiat per il Sud America.

La Pulse Abarth 2026 continua a essere equipaggiata con il rinomato motore Turbo 270, che la rende il SUV più veloce in Brasile tra i suoi diretti concorrenti, in grado di raggiungere i 100 km/h in 7,6 secondi, con una velocità massima di 215 km/h (etanolo) e un rapporto peso/potenza di 6,9 kg/CV. Con 185 CV e 270 Nm di coppia, la taratura esclusiva ricerca il massimo delle prestazioni e dell’efficienza, abbinando il motore al cambio automatico a sei rapporti.

Le prestazioni possono essere regolate con tre modalità di guida disponibili: Sport, focalizzata su sportività e comfort, Manual, che offre versatilità e personalità, e Poison, esclusiva del marchio, con una risposta rapida e scattante e tanto divertimento. In questa modalità, con una mappatura specifica dell’acceleratore, è possibile raggiungere la stessa velocità nel 60% dei casi rispetto alla modalità Sport.

Dotato di tecnologie all’avanguardia in termini di sicurezza, il modello è dotato di sistemi ADAS (Advanced Driving Assistance Systems) con le seguenti funzioni: accensione automatica dei fari, avviso di superamento involontario della corsia e frenata automatica di emergenza. Il freno di stazionamento è elettronico e automatico con funzione Auto Hold, e il SUV è dotato anche di 4 airbag a sei zone di protezione, anteriori e laterali per torace e testa per conducente e passeggeri.

Il sistema multimediale da 10,1 pollici è dotato di Connect////Me, una piattaforma di servizi connessi con oltre 30 funzioni e un’ampia connettività, di serie. Il modello offre inoltre un caricabatterie a induzione con ventilazione, un cluster full digital da 7″ specifico Abarth con informazioni come pressione turbo, forza G e potenza sul display principale, climatizzatore automatico digitale, fari e fanali posteriori full LED, fari con accensione automatica, sensore pioggia con attivazione automatica dei tergicristalli, Keyless Entry’n Go e avviamento a distanza.

La Pulse Abarth è disponibile nei colori Bianco Banchisa, Grigio Strato e Nero Vulcano, con dettagli esterni rossi. E Rosso Montecarlo con dettagli grigi o neri. Il tetto è nero per tutte le opzioni.