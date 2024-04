Opel: forti progressi in Francia nel primo trimestre 2024

Dopo aver recuperato terreno negli ultimi due anni, Opel amplifica i suoi progressi sul mercato francese nel primo trimestre del 2024, raggiungendo una quota di mercato del 2,8 per cento (VP/LCV), in aumento di 0,3 punti su un anno. Pertanto, la casa tedesca di Stellantis ha immatricolato 15.156 veicoli passeggeri e commerciali nel periodo, con un aumento di oltre il 20 per cento rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno.

Cresce bene il marchio Opel in Francia nel primo trimstre del 2024

Questi ottimi risultati sono stati sostenuti in particolare dai successi registrati dalla Nuova Corsa, cresciuta del 29 per cento, con 6.665 vetture, e dall’Astra, in crescita dell’83 per cento. Inoltre, Opel sta facendo progressi sempre maggiori nell’elettrificazione delle sue vendite: nel primo trimestre, le immatricolazioni (VP/LCV) di modelli 100 per cento elettrici (BEV) sono aumentate di quasi il 25 per cento. Ciò consente al marchio tedesco di Stellantis di visualizzare una quota di mercato dei BEV del 2,8 per cento e addirittura del 3,5 per cento nel solo mese di marzo.

Così, in VP, Opel avanza di 5 posizioni rispetto al primo trimestre del 2023, per attestarsi all’ottavo posto tra i marchi più distribuiti in Francia. Questi risultati di buon auspicio saranno quindi presto supportati dall’aumento di potenza dell’Astra Sports Tourer ma anche dall’arrivo dei nuovi motori ibridi 48v (su Corsa, Astra, Astra ST, Grandland e Mokka) e dalla gamma di utility completamente rinnovata veicoli.