ADAC Opel Electric Rally Cup: inizio di stagione perfetto

Con 15 veicoli, partecipanti provenienti da otto nazioni, tra cui 14 donne negli abitacoli, e la tanto celebrata prima vittoria di Christian Lemke, l’apertura della stagione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” si è conclusa nell’ambito dell’ADAC Actronics Rally Sulingen. Dopo un’entusiasmante battaglia su oltre 100 chilometri di asfalto, il 23enne della vicina Martfeld-Hustedt aveva 14,7 secondi di vantaggio sull’austriaco Luca Pröglhöf, che è stato uno dei favoriti per il titolo nel 2024, anche sin dalla sua vittoria nel finale di stagione dello scorso anno . Il terzo posto è andato all’ungherese Bendegúz Hangodi, che ha attirato l’attenzione di tutti con il miglior tempo nella prima prova speciale.

Inizio entusiasmante per l’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” 2024 a Sulingen

Al traguardo, la gioia del vincitore Lemke e del suo copilota Jan-Eric Bemmann non conosceva limiti: “Non ho parole per descrivere le mie sensazioni! “Fin dallo shakedown di giovedì, ho avuto un ottimo feeling con la macchina e con la nuova mescola di pneumatici Michelin”, ha detto il veterano della Coppa, che aveva già preso parte al debutto della prima Coppa monomarca di rally elettrica al mondo nel 2021. “Il buon inizio della manifestazione ci ha dato fiducia così da poter attaccare subito. Guidare attraverso queste tappe insidiose con la Opel Corsa Rally Electric è stato molto divertente. E ora sono semplicemente felice!”

Anche Luca Pröglhöf e la copilota Christina Ettel sono contenti del loro inizio di stagione: “Il primo giorno, dopo una pausa di sei mesi dai rally, inizialmente ho guidato un po’ troppo con cautela. Ma il test notturno nell’area IVG è stato davvero positivo per me e ho ripreso rapidamente fiducia nella macchina. Oggi ho iniziato bene la giornata e sono completamente soddisfatto di come è andato tutto.”

Bendegúz Hangodi, terzo classificato, e il suo copilota Dániel Petrovszki hanno viaggiato dall’Ungheria alla Germania settentrionale con grandi obiettivi. Hangodi: “Il podio è fantastico, anche se avevo la sensazione che la mia prestazione fosse migliorata man mano che il rally andava avanti, ma i risultati no. È stato bello vedere che abbiamo il potenziale per lottare per il campionato. E questo è l’obiettivo chiaro. Quindi dovrei essere contento del mio esordio in Coppa. Ma sono solo un massimalista”.

Timo Scheider ha lasciato un’impressione davvero forte. Alla sua seconda partenza come ospite con la Corsa Rally Electric da 100 kW (136 CV), il 45enne campione DTM del 2008 e 2009 ha dominato brillantemente le impegnative prove speciali dell’ADAC Rallye Sulingen e alla fine ha conquistato il quinto posto assoluto, che anche lui non necessariamente si aspettava. Perfettamente guidato dal suo copilota 24enne Jara Hain, l’ex pilota ufficiale Opel Scheider ha dato un assaggio delle sue abilità di guida nella famigerata area militare dell’Eickhofer Heide (ex sito IVG) e ha fatto segnare il terzo miglior tempo sull’asfalto tortuoso del sabato.

Anche il capo di Opel Motorsport, Jörg Schrott, è d’accordo: “È stato un ottimo inizio per la quarta stagione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup. Abbiamo vissuto un rally emozionante con Christian Lemke, al quale deploro con tutto il cuore la vittoria. Il campo dei partecipanti quest’anno è davvero divertente, tanti giovani, quasi la metà donne, tutti veloci e di buon umore. Che cosa vuoi di più?”. Il 24/25 si svolgerà Gara 2 dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”. Maggio come parte del Rally ELE intorno a Eindhoven nei Paesi Bassi.