Opel Astra: ecco la versione di Irmscher con 260 cavalli

Opel Astra è una delle berline compatte più apprezzate a livello globale. Non a caso viene spesso utilizzata anche dai tuner per realizzare vetture ad alte prestazioni. L’ultimo caso che vi mostriamo è quello del tuner tedesco Irmscher che ha rivelato uno studio di design chiamato Astra IRC con un aspetto molto sportivo ispirato al mondo dei motorsport. L’azienda non è nuova ad elaborare versioni modificate di auto di Opel.

Irmscher ha presentato diverse immagini elaborate digitalmente di una Opel Astra modificata

Irmscher ha scritto che la Opel Astra IRC è stata ispirata dal Campionato del mondo di rally, anche se in realtà guardando con attenzione le immagini sembra essere più simile a un’auto da corsa da turismo. Il punto forte sono i parafanghi anteriori e posteriori significativamente più larghi con prese d’aria integrate, che coprono i cerchi in lega Hydra Star da 20 pollici.

Davanti troviamo un grande spoiler anteriore e un nuovo paraurti con prese d’aria più grandi, insieme a ruote da 20 pollici e un diffusore e uno spoiler regolabile al posteriore. Irmscher non ha rivelato le modifiche al telaio e alle sospensioni, ma precisa di voler portare un motore che sviluppi 260 cavalli. In altre parole, la nuova Opel Astra IRC, come battezzata da Irmscher, sarà più vicina a modelli come la Volkswagen Golf GTI in termini di potenza del motore.

Per il momento Irmscher ha mostrato solo dei render della Opel Astra IRC. Tuttavia, esiste la possibilità che il modello venga prodotto in piccole quantità. Irmscher non è entrato nei dettagli, ma immaginiamo che procederanno con lo sviluppo se ci sarà abbastanza interesse da parte dei potenziali clienti.