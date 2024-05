Corsa è la supermini più venduta nel Regno Unito

Corsa guida il segmento delle supermini nel regno Unito da inizio anno con 10.254 unità vendute, mentre la Corsa Electric è stata la supermini elettrica più venduta in aprile. Il volume delle vendite di autovetture di Vauxhall è aumentato dell’8 per cento rispetto allo scorso anno, pari a 33.050 immatricolazioni da inizio anno, con un incremento di 2.351.

Corsa si conferma auto molto popolare in Uk: è la supermini pù venduta in quel paese

Vauxhall è stato il secondo produttore di veicoli commerciali leggeri più venduto ad aprile ed è il terzo marchio più venduto da inizio anno, con 11.867 furgoni immatricolati finora nel 2024, con un aumento del 14 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche la quota di mercato dei veicoli commerciali leggeri di Vauxhall è aumentata di quasi mezzo punto percentuale raggiungendo il 9,76 per cento da inizio anno. Il Vauxhall Vivaro, prodotto a Luton, è il furgone medio più venduto quest’anno, con 6.423 immatricolazioni.

Nel mercato dei furgoni elettrici, Vauxhall è in testa alle classifiche di vendita di aprile ed è il secondo marchio più venduto da inizio anno. Il Combo Electric è stato il best-seller nel suo segmento e il secondo furgone elettrico più venduto in assoluto ad aprile. Viene prodotto a Ellesmere Port, il primo impianto di produzione in serie esclusivamente elettrico del Regno Unito.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Vauxhall continua a dimostrare il suo impegno nel fornire veicoli commerciali leggeri pratici e accessibili per un’ampia gamma di usi personali e professionali, con Vivaro all’avanguardia nel suo segmento quest’anno. Con il Combo Electric in cima al suo segmento anche ad aprile, è fantastico vedere i nostri furgoni costruiti in Gran Bretagna rivelarsi popolari tra le aziende di tutto il paese. Oltre a ciò, la continua popolarità della Corsa sottolinea ancora una volta il suo status di supermini preferita in Gran Bretagna”.