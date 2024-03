Opel Corsa Electric è “EV of the Year 2024” nei Paesi Bassi

Arriva un nuovo importante riconoscimento per Opel Corsa Electric. La versione a zero emissioni della popolare utilitaria di Opel è stata infatti premiata nei Paesi Bassi con il premio EV of the Year 2024 dall’Associazione degli automobilisti aziendali di quel paese. Esattamente il premio vinto riguarda la categoria “Segmento medio”. La giuria del concorso è rimasta davvero colpita dall’autonomia di 405 km offerta dalla vettura e questo è uno degli elementi che hanno fatto la differenza e hanno consentito all’auto di battere la concorrenza di varie rivali presenti per aggiudicarsi il prestigioso premio.

In Olanda Opel Corsa Electric vince il titolo di EV of the Year 2024

La giuria comprende esperti in materia di Leaseplan Nederland, del media AutoWeek e del fornitore di soluzioni di ricarica Eneco eMobility. Le vetture nominate sono divise in tre categorie: Mid-Segment, High-Segment e Top-Segment. Opel Corsa Electric dunque ha trionfato nel segmento medio portando a casa il premio, l’ennesimo della sua pur breve carriera. Basti ricordare che la vettura della casa automobilistica di Russelsheim ha già vinto il premio di auto più bella del suo segmento da oltre 14.500 lettori di auto motor und sport, ottenendo il premio di “Miglior nuovo design del 2023”. La vettura a zero emissioni di Opel ha ottenuto ottimi risultati anche nel Regno Unito. Lì ha vinto il titolo di “Miglior piccola auto dell’anno”, premio organizzato da The Sun, nonché di “Miglior flotta Supermini” ( Fleet World ) e “Miglior piccola auto usata” diCarbuyer.

Il premio ottenuto in Olanda è l’ennesima dimostrazione di come la nuova Opel Corsa Electric sia una vettura molto apprezzata sia dalla critica che dalla gente. Non è un caso che lo scorso anno in quel paese sono state immatricolate oltre 54 mila unità della celebre vettura del brand di Stellantis. Questo rappresenta un aumento delle vendite del 7 per cento rispetto all’anno precedente. Infine occorre segnalare che ogni quattro vendite in Olanda di Corsa, una è rappresentata dalla versione elettrica.