Fiat consolida la leadership nel mercato italiano  a febbraio

A febbraio, Fiat ha rafforzato ulteriormente la sua leadership nel mercato italiano, registrando un significativo aumento sia nei volumi di vendita sia nella quota di mercato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati elaborati da Dataforce, il marchio italiano ha mantenuto il primo posto nel mercato nazionale sia per le vetture che per i veicoli commerciali leggeri, con una quota complessiva del 13,4 per cento. Questo si traduce in 22.238 veicoli immatricolati, evidenziando un incremento del 16 per cento rispetto a febbraio dell’anno scorso e segnando anche il miglior risultato degli ultimi 12 mesi.

La Panda continua a detenere il titolo di vettura più venduta in Italia e a dominare il mercato nazionale. In effetti, come annunciato ieri da Olivier François, CEO di FIAT e Direttore Marketing di Stellantis, la produzione della Panda aumenterà del 20 per cento a partire dal mese di marzo per rispondere alla crescente domanda dei clienti. Inoltre, la Panda, insieme alla nuova serie speciale Pandina, che entrerà in produzione a giugno, subirà miglioramenti significativi in termini di sicurezza e tecnologia, pur mantenendo la sua versatilità e accessibilità.

Questi miglioramenti garantiranno la continuità della produzione nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco almeno fino al 2027. L’iconica city-car offre tutti i vantaggi di una motorizzazione ibrida efficiente, compatta e accessibile. La stessa tecnologia è presente anche nella 500 Hybrid, contribuendo al dominio di FIAT nel segmento A con una quota di mercato superiore al 65 per cento.

A febbraio, la Fiat 500e ha confermato il suo primato come city-car completamente elettrica, registrando una quota di mercato del 45 per cento, il doppio delle immatricolazioni rispetto al secondo classificato. La Fiat 500X ha ottenuto buoni risultati commerciali, con quasi 3.000 immatricolazioni nel competitivo segmento dei B-SUV. Nel settore dei veicoli commerciali, Fiat Professional è stata il brand che ha ottenuto la migliore performance in Italia a febbraio, con una quota di mercato del 26,2 per cento, in crescita dello 0,3 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, ha commentato i risultati positivi registrati nel mese di febbraio, evidenziando una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il miglior risultato degli ultimi dodici mesi. Questi dati confermano la posizione di leadership di Fiat sul mercato italiano e la validità della nuova strategia del marchio. Galassi ha sottolineato che tale strategia è stata sviluppata con attenzione alle esigenze dei clienti, avvalendosi della creatività italiana e dell’esperienza accumulata in oltre un secolo di storia automobilistica. Ha inoltre annunciato l’impegno continuo nel portare sul mercato nuovi prodotti per affrontare le sfide della mobilità futura. Infine, ha espresso gratitudine al suo team e alla rete di concessionari per il loro ruolo fondamentale nel supportare i clienti con competenza e passione.