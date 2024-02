Fiat Panda: sarà prodotta a Pomigliano fino al 2027

Fiat Panda si prepara a espandere la sua gamma. L’annuncio è stato fatto solo pochi giorni fa e durante la presentazione della nuova serie speciale Fiat Pandina presso lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco, Olivier Francois, Amministratore Delegato di Fiat e Direttore Marketing di Stellantis, ha dichiarato che la produzione dell’attuale Panda continuerà in questa fabbrica fino al 2027, un anno oltre la previsione originale del 2026. Insomma la vettura rimarrà un anno in più rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. Questo nonostante l’arrivo il prossimo 11 luglio della nuova generazione che come sappiamo sarà prodotta in Serbia a Kragujevac.

A Pomigliano la produzione dell’attuale Fiat Panda continuerà anche nel 2027

Immediatamente, la produzione sarà incrementata del 20 per cento, mentre la Fiat Pandina, la serie speciale dedicata a celebrare il successo della Fiat Panda e caratterizzata da un’ampia dotazione tecnologica, sarà l’unica proposta di Stellantis (sia in Italia che all’estero). La vettura continuerà ad avere una lunghezza di 3,6 metri, sarà dotata di 5 porte e offrirà spazio per 5 passeggeri. Il fatto che questa auto continuerà ad essere prodotta fino al 2027 non stupisce se si pensa che si tratta di un’auto di gran successo. Da molti anni infatti la vettura è l’auto più venduta in Italia e rimane anche in Europa una delle più popolari nel suo segmento.

La convivenza con la nuova Panda si giustifica anche con il fatto che la futura generazione sarà un’auto profondamente diversa come dimensioni, tipo di carozzeria e filosofia. Di conseguenza per circa tre anni le due auto convivranno nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Vedremo dunque che novità ci saranno su questa auto. Dunque si tratta di una conferma importante per una vettura che è destinata a fare ancora per diversi anni molto bene sul mercato dando un grosso contributo alla crescita delle quote di mercato di Fiat in Italia e più in generale in Europa.