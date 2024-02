Fiat 500e parte alla grande negli USA: sold out il primo lotto

Stellantis USA ha emesso un comunicato ufficiale annunciando che i primi dati di vendita della Fiat 500e negli Stati Uniti sono stati molto incoraggianti. Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, questa settimana, presso lo stabilimento Mirafiori di Torino in Italia, sono stati prodotti i primi modelli completamente elettrici della Fiat 500e destinati al mercato statunitense. Questa nuova versione, che rappresenta una svolta per il marchio FIAT, sarà disponibile negli Stati Uniti entro la fine del primo trimestre.

Fiat 500e: parte bene la sua avventura negli USA, il primo lotto di unità per gli Stati Uniti è andato esaurito in brevissimo tempo

Sembra dunque essere partita bene l’avventura di Fiat 500e negli Stati Uniti. La piccola city car elettrica di Fiat è al momento l’unica auto di Fiat che viene commercializzata in quel paese. A lungo si era pensato che il brand potesse uscire di scena in quel mercato ma alla fine il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha deciso di far proseguire l’avventura del brand torinese in suolo americano con la 500 elettrica. Al momento non è previsto l’arrivo di altri modelli ma le speranze che la city car elettrica possa avere successo in quel mercato solo alte.

Questa partenza ovviamente fa ben sperare e anche a Mirafiori c’è soddisfazione e speranza per il futuro. Ricordiamo infatti che Stellantis nei giorni scorsi ha ribadito che lo stabilimento di Mirafiori resta la casa di Fiat 500e e che tutte le unità della vettura vendute in ogni parte del mondo saranno prodotte solo ed esclusivamente in questo sito produttivo.

Ricordiamo inoltre che il prezzo consigliato per la Fiat 500e negli Stati Uniti del 2024 è di $32.500, pari a poco meno di 30.000 euro al cambio attuale, escluse le spese di consegna. Gli acquirenti avranno inoltre l’opportunità di beneficiare degli sconti fiscali governativi.