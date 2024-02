Ferrari 296 vs SF90 vs 812: una drag race stellare a 6, 8 e 12 cilindri | Video

Una drag race epica mette a confronto tre architetture, tre filosofie e altrettanti modelli della gamma Ferrari contemporanea. Ad organizzare la sfida ci hanno pensato quelli di carwow, sempre pronti a stupire col loro format. Protagoniste del video sono una 296 GTB, una SF90 Stradale e una 812 Superfast: ambasciatrici di tre approcci diverso al tema della berlinetta del “cavallino rampante”. Anche i frazionamenti sono molto assortiti.

Si profila una battaglia dall’esito forse già scritto ma dai contenuti emotivi sublimi, che incollano alla schermo, dal primo all’ultimo secondo del filmato. Scopriamo più da vicino le supercar di Maranello protagoniste della drag race. Ad aprire le danze ci pensa la Ferrari 296 GTB, spinta da un motore V6 biturbo da 3.0 litri di cilindrata, abbinato a un cuore elettrico, per una potenza combinata di 830 cavalli, con un picco di coppia di 740 Nm di coppia. Questa energia viene scaricata sulle sole ruote posteriori, col supporto di un cambio doppia frizione a 8 rapporti. Il peso da muovere è di appena 1.470 kg.

Screen shot da video carwow

Accanto a lei, sul nastro d’asfalto scelto per la sfida d’accelerazione, c’è una Ferrari SF90 Stradale, alimentata da un V8 biturbo da 4.0 litri, associato a tre motori elettrici. Ne deriva una potenza complessiva di 1.000 cavalli, con una coppia massima di 800 Nm. Un cambio doppia frizione trasmette questo vigore propulsivo alle quattro ruote motrici, che garantiscono un grip di livello superiore. Il peso è di 1.570 kg: molto contenuto per un’ibrida di questo calibro.

A chiudere il gruppo ci pensa la più classica espressione della famiglia: la Ferrari 812 Superfast. Qui il cuore è disposto anteriormente, come sulle “rosse” dell’era romantica. Si tratta di un V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che mette sul piatto 800 cavalli di potenza e 718 Nm di coppia. Le sue musicalità meccaniche sono stellari e inarrivabili per le altre due. Del resto, stiamo parlando di un’unità propulsiva con l’architettura più iconica della casa di Maranello. La forza di questo monumento ingegneristico giunge alle ruote posteriori con il supporto di un cambio automatico a 7 velocità. Il peso da muovere è di 1.525 kg.

Ora però, facciamo parlare il video. Volete scoprire chi ha vinto la drag race multipla? Non vi resta che guardarlo. I fotogrammi vi forniranno le risposte e arricchiranno il quadro con le sfide in ripresa e in frenata. Buona visione.