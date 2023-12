Ferrari 812 Superfast: il video dell’incidente di Michael B. Jordan

Alcuni giorni fa ci eravamo occupati dell’incidente occorso a Michael B. Jordan, mentre era al volante della sua Ferrari 812 Superfast. In quella circostanza, pochi gli elementi a disposizione per ipotizzare come fossero andate le cose. Si sapeva soltanto che la supercar di Maranello era finita su una Kia tranquillamente parcheggiata sul margine destro di una strada di Hollywood. Ora in rete è stato pubblicato un video che permette di farsi un’idea meno aleatoria su come si sono svolti i fatti.

Nel filmato si vede l’auto sportiva dell’attore, regista e produttore cinematografico statunitense, mentre percorre un’arteria urbana accanto a una 488 GTB. Le riprese sono state eseguita dalla dashcam di un’auto alle spalle delle 2 sportive del “cavallino rampante”. Il ritmo non sembra sostenuto. Si ha l’impressione che, a un certo punto, un leggero colpo sul pedale del gas abbia fatto perdere aderenza alla Ferrari 812 Superfast di Michael B. Jordan. Forse per un accumulo d’acqua oppure per un piccolo dosso o per una chiazza d’olio. Difficile sbilanciarsi. Saranno gli inquirenti a fare chiarezza.

Una cosa è certa: il video sarà attenzionato dalle forze dell’ordine e, soprattutto, dalla compagnia assicurativa del divo di Hollywood. A prescindere dalla causa, resta il fatto che uno spiacevole incidente si è consumato, anche se per fortuna nessuno si è fatto male, eccezion fatta per le auto, comunque facilmente riparabili. Come fanno notare i colleghi di carscoops, se la leggera perdita d’aderenza fosse avvenuta pochi metri prima, la supercar di Maranello avrebbe avuto modo di riprendere la marcia rettilinea senza colpo ferire, ma il destino ha voluto che le cose andassero in modo diverso.

Incidenti stradali possono succedere con qualsiasi auto, ma quando capitano con una Ferrari 812 Superfast, il racconto diventa presto virale in rete, per la forza di richiamo del marchio. Specie se, come in questo caso, al volante del mezzo c’è un personaggio famoso. Teatro dei fatti la Suncet Boulevard di Hollywood, in California. Qui Michael B. Jordan si stava concedendo un’uscita urbana con la sua sportiva, nel segno delle emozioni, ma la situazione ha preso una piega indesiderata. Può succedere. Nello schianto si è staccata una ruota della supercar emiliana, senza effetti collaterali.

Adesso il divo statunitense dovrà separarsi per qualche tempo dalla sua “belva” emiliana, costretta per alcune settimane a stare in officina. Sicuramente troverà il modo per non patire troppo l’attesa, magari usando altri mezzi del suo garage o prendendo a noleggio qualche altra supercar, visto il suo amore per le auto di questa specie.

Protagonista dei fatti, come dicevamo, una splendida Ferrari 812 Superfast, che porta nella modernità il concetto dei buoi davanti al carro, per usare una celebre frase di Enzo Ferrari, cui questa metafora servì per giustificare, in un certo periodo storico, il suo attaccamento ai motori anteriori per le sue auto stradali. Elegante e muscolare, la berlinetta protagonista del crash non passa certo inosservata. Di straordinario splendore il sound dell’unità propulsiva a 12 cilindri, da 6.5 litri, che ne anima le danze, con la forza di 800 cavalli di razza, sonoramente elargiti al piacere di guida. La coppia è di 718 Nm a 7000 giri al minuto.

Facile rendersi conto del tenore prestazionale di un mezzo del genere, solo in parte illustrato dai dati numerici, che citiamo per dovere di cronaca: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in soli 7.9 secondi, velocità massima di oltre 340 km/h. Cifre fuori dal comune, ma sono l’handling e il quadro emotivo a fare la differenza in un mezzo di tale calibro. Su questi due fronti, la Ferrari 812 Superfast eccelle. Questa creatura, ora in attesa della sua erede, incarna l’eccellenza dell’ingegneria automobilistica italiana.

Lanciata el 2017 come erede della F12 berlinetta, la coupé ad alte prestazioni di cui ci stiamo occupando ha ridefinito gli standard di potenza e design. Bastano i numeri per testimoniare la maestria tecnica degli ingegneri Ferrari e per confermare la bontà del nome “Superfast” scelto per identificare il modello, con un occhio puntato anche alla storia del marchio. Il design della vettura è una sinfonia di stile ed aerodinamica, con linee fluide che abbracciano la carrozzeria e dettagli di design iconici che catturano l’attenzione.

Il cofano lungo e basso, le prese d’aria laterali e il caratteristico sfogo d’aria sul parafango posteriore sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la 812 Superfast un’opera d’arte su strada. L’abitacolo è un connubio di lusso e tecnologia avanzata, con sedili ergonomici rivestiti in pelle pregiata e un cruscotto digitale che offre informazioni dettagliate sulle prestazioni del mezzo. La guida diventa un’esperienza coinvolgente grazie al sistema di sterzo elettrico di ultima generazione e al controllo di trazione evoluto.

Con le sue caratteristiche, la Ferrari 812 Superfast si erge al rango di dichiarazione di potenza, prestigio e classe. Con la sua combinazione di prestazioni straordinarie e design mozzafiato, questa vettura è destinata a restare nell’olimpo delle supercar e a suscitare ammirazione lungo ogni strada percorsa. Purtroppo a un attore statunitense un’uscita rilassante col suo esemplare è andata storta. Cose che possono capitare a tutti.

