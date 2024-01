La Ferrari 296 GTB con livrea ispirata a una 250 LM

Un’altra Ferrari 296 GTB è stata trattata dagli uomini del reparto Tailor Made della casa di Maranello, con citazioni di alta scuola. L’esemplare in esame sposa lo spirito vibrante degli sport motoristici anni ’60, grazie ad interventi che creano una connessione grafica con una storica 250 LM da gara, modello al quale la recente supercar del “cavallino rampante” si ispira anche nei lineamenti.

Sul rosso base della carrozzeria sono stati innestati degli elementi espressivi in tinta Blu Flugplatz lucido. Una striscia, con questa nuance, attraversa il corpo dell’auto in tutta la sua lunghezza. Pure l’abitacolo ha ricevuto un trattamento ad hoc. Spiccano la cucitura rossa del volante e della plancia, oltre alle impunture tono su tono che percorrono i sedili da corsa in tessuto Red Jeans Aunde.

Il risultato profuma di corse e di tradizione. Ancora una volta il programma Tailor Made ha regalato un oggetto da sogno al fortunato committente, interpretandone al meglio i gusti. Destinataria delle attenzioni, come dicevamo, è stata una Ferrari 296 GTB. Questa vettura sportiva, nei pochi anni di vita, ha guadagnato tantissimi riconoscimenti, compreso il Car Design Award 2022, per il suo aspetto esteriore, firmato da Flavio Manzoni.

Si tratta di una regina di bellezza, che ha preso il posto dell’altrettanto affascinante (se non più affascinante) 488 GTB. Rispetto alla progenitrice segna un ulteriore progresso sul piano prestazionale, a dispetto del minore frazionamento. Qui il cuore è diventato ibrido. Al motore V6 endotermico biturbo da 2992 centimetri cubi di cilindrata, che eroga 663 cavalli a 8000 giri al minuto, si affianca infatti un’unità elettrica, che mette sul piatto altri 167 cavalli. Ne deriva una potenza massima complessiva di 830 cavalli.

Le prestazioni sono al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.3 secondi. Si spinge oltre la soglia dei 330 km/h la punta velocistica. A rendere ancora più emozionante l’azione a bordo della Ferrari 296 GTB ci pensa il sound da pelle d’oca, a tratti simile a quello delle supercar V12 del marchio emiliano.