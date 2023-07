La Ferrari SF90 Stradale Tailor Made con volante in mogano

Un’altra Ferrari SF90 Stradale è stata sottoposta a un processo di personalizzazione nell’ambito del programma Tailor Made della casa di Maranello. Qui il committente ha puntato sulla classe e su look unico ed elegante. La livrea, nel profondo Blu Montecarlo, regala un tocco glamour alla composizione grafica, evocando le atmosfere delle serate mondane del Principato di Moncaco, perla della Costa Azzurra.

Anche nell’abitacolo si colgono le note della “Dolce Vita”, con un allestimento specifico degli spazi, caratterizzati da piccoli richiami al passato. Riuscita la miscela fra la pelle Connolly Luxan dei sedili, la pelle nera dei tappetini e i dettagli in legno Alpi Mogano Honduras, presenti sul volante. Una scelta mai vista in precedenza su questa supercar del “cavallino rampante”. Il risultato è una tela espressiva molto particolare, che distingue senza eccessi, in linea con la purezza espressiva dei tratti conferiti da Flavio Manzoni all’auto destinataria del lavoro di personalizzazione.

Ricordiamo che la Ferrari SF90 Stradale è una supercar ibrida che definisce i nuovi riferimenti nel settore delle vetture ad alto indice prestazionale. Con questo modello innovativo, il marchio del “cavallino rampante” ha offerto una nuova prova della sua bravura. Del resto, non parliamo di un’azienda a caso, ma del costruttore che rappresenta l’eccellenza nel mondo delle automobili ad alte prestazioni. Nel corso degli anni, la casa emiliana ha supito il mondo con i suoi modelli innovativi e iconici. L’auto in esame si inserisce nel solco della tradizione.

Nata nel 2019, questa sportiva ibrida plug-in ha guadagnato subito il rango di auto stradale più potente di sempre nell’universo dorato delle “rosse”. Il suo design è audace e distintivo. Se l’area del lunotto fosse stata meno travagliata, avrebbe segnato dei riferimenti in termini di purezza espressiva, incarnando l’eleganza senza tempo caratteristica del marchio. La silhouette della Ferrari SF90 Stradale è stata ottimizzata in galleria del vento per migliorare l’efficienza aerodinamica e fornire una stabilità eccezionale alle alte velocità.

Sotto il cofano posteriore pulsa un motore V8 biturbo da 4.0 litri che genera ben 780 cavalli. A questi vanno sommati i 220 cavalli messi sul piatto dalle 3 unità elettriche, per una potenza combinata di 1000 cavalli. Con un sistema propulsivo così generoso sul piano energetico, non sorprende che la Ferrari SF90 Stradale raggiunga prestazioni di riferimento. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 2.5 secondi, mentre la velocità massima si spinge fino a quota 340 km/h. Numeri spettacolari, che fanno della SF90 Stradale la Ferrari stradale più veloce mai prodotta, anche se con le prime consegne lo scettro passerà alla SF90 XX.

Foto Ferrari

Questa vettura offre una gamma di modalità di guida avanzate per soddisfare le preferenze e le esigenze di ogni conducente. La modalità “eDrive” utilizza esclusivamente il sistema elettrico, consentendo di viaggiare fino a 25 chilometri senza emissioni e con consumi ridotti. La modalità “Hybrid” ottimizza l’efficienza combinando il motore a combustione interna e i motori elettrici. Per prestazioni di guida estreme, la modalità “Performance” attiva tutti i motori per fornire il massimo della potenza disponibile.

L’interno della vettura è un mix di eleganza e tecnologia all’avanguardia. I materiali pregiati, come la pelle e l’alluminio, abbinati a uno stile moderno, creano un ambiente di guida raffinato e coinvolgente. Il quadro strumenti, completamente digitale, fornisce al conducente tutte le informazioni necessarie, mentre il sistema di infotainment offre connettività avanzata e accesso a numerose funzionalità.

La Ferrari SF90 Stradale rappresenta una svolta nel mondo delle prestazioni automobilistiche e dimostra che l’eccellenza emotiva può non essere sacrificata sull’altare dell’efficienza e dell’innovazione tecnologica. Questa supercar ibrida unisce prestazioni di livello mondiale con una maggiore sostenibilità ambientale. Con lei la casa di Maranello si conferma all’avanguardia nel settore automobilistico, spingendo verso nuovi lidi i confini della tecnologia e delle prestazioni.

Questo modello segna il passo verso un avvenire in cui le “rosse” continueranno a distinguersi, nonostante i cambiamenti imposti dalle norme di legge. In conclusione, la Ferrari SF90 Stradale è molto più di una semplice supercar: rappresenta una dichiarazione di intenti per il futuro dell’auto sportiva. Con la sua combinazione di design, ingegneria all’avanguardia e prestazioni mozzafiato, la SF90 Stradale incarna l’essenza della passione per la guida e il desiderio di eccellenza che da sempre caratterizza il marchio emiliano.

Foto Ferrari Foto Ferrari Foto Ferrari Foto Ferrari

Foto | Profilo Facebook Ferrari