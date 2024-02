Nuova Lancia Ypsilon: il 2 febbraio si aprono gli ordini per l’edizione limitata Cassina?

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime immagini senza veli della nuova Lancia Ypsilon. La vettura sembra ormai quasi non avere più segreti. La stessa Lancia ha annunciato che il debutto di questa attesa vettura avverrà ufficialmente il prossimo 14 febbraio a Milano e ha mostrato vari teaser che anticipano le linee di design del suo modello. Oggi però vi segnaliamo che su Instagram è apparso da questa mattina uno strano countdown che riguarda proprio la nuova generazione di Ypsilon e che termina domani 2 febbraio.

Nuova Lancia Ypsilon debutterà il 14 febbraio ma un misterioso countdown su Instagram fa ipotizzare l’apertura degli ordini già domani

Questo countdown è accompagnato da una didascalia: “Domani è il giorno che aspettavi. Diventa 1 di 1906”. Questa didascalia ci porta a pensare che si tratterà del giorno in cui si apriranno gli ordini per acquistare la versione in edizione limitata Cassina che sarà proprio quella che debutterà il prossimo 14 febbraio.

Infatti Lancia parlando di questa particolare versione della nuova Lancia Ypsilon aveva anticipato che questa sarebbe stata venduta in 1906 esemplari. Dunque Se non saranno gli ordini saranno le prenotazioni ma comunque sicuramente domani qualcosa di grosso accadrà a proposito di questa auto che è destinata ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma di Lancia che come sappiamo farà finalmente il suo ritorno in Europa verso la metà dell’anno in paesi quali Belgio, Olanda, Spagna, Francia, Portogallo e Germania.

Nuova Lancia Ypsilon sarà prodotta in Spagna a Figueruelas su piattaforma CMP insieme a Opel Corsa e Peugeot 208. La vettura avrà versioni ibride e elettriche al 100 per cento. Con questa auto inizia il “Rinascimento” del brand italiano che Stellantis considera come uno dei suoi tre marchi premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Ricordiamo che dopo la Ypsilon, che nel 2025 riceverà anche una versione HF, nel 2026 sarà la volta della nuova Lancia Gamma e poi nel 2028 della nuova Lancia Delta.