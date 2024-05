Fiat Strada supera Volkswagen Polo e riconquista la leadership in Brasile a maggio

Fiat Strada riconquista la leadership del mercato auto in Brasile dopo la prima metà di maggio. Fiat è riuscita a riportare il suo pickup in testa, questa volta con un buon vantaggio. Nella prima metà di maggio sono state immatricolate 5.559 unità, contro le 4.695 di Volkswagen Polo che si trova al secondo posto nella classifica. Al quinto posto della classifica generale troviamo un altro modello della casa italiana: Fiat Mobi. La city car ha ottenuto a maggio un totale di 2.882 immatricolazioni.

Fiat Strada torna leader in Brasile dopo i primi 15 giorni di maggio

Considerato i primi 6 mesi dell’anno Fiat Strada ha ottenuto 43.636 immatricolazioni. Con questo risultato al momento l’auto della principale casa automobilistica italiana si trova al secondo posto della classifica delle vetture più vendute nel paese alle spalle di Volkswagen Polo che in totale ha ottenuto fino ad ora nel 2024 44.392 immatricolazione. Nei primi 5 mesi e mezzo dell’anno nella classifica generale delle auto più vendute troviamo anche altre due auto di Fiat rispettivamente al quinto e sesto posto. Si tratta di Mobi e di Fiat Argo.

Dunque ancora ottimi risultati per Fiat che si conferma la casa automobilistica leader in quello che è il mercato auto più importante in Sud America. La casa torinese si conferma al primo posto con 161.479 unità fino a qui immatricolate in Brasile ed una quota di mercato del 20,92 per cento. Fiat Strada da anni è l’auto più venduta ma quest’anno sta trovando serio filo da torcere nella vettura di Volkswagen. Le due vetture comunque a quasi sei mesi dall’inizio dell’anno sono praticamente appaiate. Molto dipenderà da quello che accadrà nella seconda metà dell’anno.

Fiat si conferma dunque la vera forza trainante di Stellantis in Brasile grazie ad una gamma di auto molto variegata che permette di soddisfare le esigenze di molti clienti. Ricordiamo che oltre alle auto citate vi sono anche i SUV Fastback e Pulse, i pickup Toro e Titano e in futuro è atteso l’arrivo anche della nuova Fiat Panda che si potrebbe chiamare o nuova Fiat Uno o nuova Fiat Argo.