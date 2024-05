Citroen C4 e C4 X, restyiling in arrivo senza cambiamenti sotto il cofano

È ora di cambiamenti per un modello francese, e le sue due versioni. Citroen sta preparando un restyling per le sue berline compatte C4 e C4X, presumibilmente entro il 2024. L’obiettivo del marchio interno al gruppo Stellantis è quello di aggiornare nettamente il design, senza stravolgere molto altro.

L’intenzione di Citroen per le C4 sarebbe quella di allineare queste vetture con la nuova identità del marchio, già introdotta sui modelli C3 e C3 Aircross. Alcune cosiddette fotografie “spia” hanno avvistato la versione elettrica della berlina Citroen, la e-C4X nello specifico, durante i test in Germania. Il veicolo era pesantemente camuffato, soprattutto alle estremità, quelle più rivoluzionate si immaginiamo.

Non ci sono dubbi che il restyling della C4 sarà significativo, soprattutto nella parte posteriore. Secondo alcune fonti interne, l’obiettivo è semplificare elementi complessi tra cui la firma luminosa, un elemento che non è più in linea con i nuovi modelli. La C4X, invece, subirà modifiche minori, con l’introduzione del nuovo logo in un ovale e lievi cambiamenti nella trama delle luci.

Il frontale, comune a entrambe le versioni, presenterà un gioco geometrico di illuminazione più corposo nella parte orizzontale, in pieno stile C3. Anche il paraurti sarà ridisegnato, in particolare nella zona della presa d’aria sotto la targa.

Alcune indiscrezioni provenienti direttamente da addetti ai lavori, tutti questi elementi rinnovati daranno quasi l’illusione di un’auto completamente nuova. I designer hanno lavorato anche sulla parte inferiore delle portiere, come si vede dalla presenza del camuffamento anche per quei dettagli.

Le due Citroen C4 e C4X, rinnovate per le nuove proposte per il 2024, dovrebbero fare il loro debutto ufficiale in autunno, per poi arrivare nelle concessionarie all’inizio del 2025. Per quanto riguarda la meccanica, le versioni aggiornate delle Citroen C4 e C4X non subiranno cambiamenti tecnici. Le varianti completamente elettriche e-C4 e e-C4X manterranno le stesse caratteristiche attuali.