Nuova Lancia Gamma: ipotesi definitiva per la futura ammiraglia del brand italiano?

Nuova Lancia Gamma dovrebbe essere il nome della futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese secondo quanto dichiarato dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano anche se in realtà esiste ancora un piccolo dubbio che riguarda il nome di nuova Lancia Thema che però difficilmente sarà usato per questa auto per via delle sue caratteristiche di design.

Ecco quale potrebbe essere il design definitivo della nuova Lancia Gamma che vedremo nel 2026

Nuova Lancia Gamma sarà presentata nel corso del 2026 e sarà dunque il secondo modello della rinascita di Lancia cominciata lo scorso 14 febbraio con la presentazione a Milano della nuova Lancia Ypsilon. Questa auto che sarà lunga 4,7 metri e utilizzerà la piattaforma STLA Medium è considerata un modello fondamentale per il rilancio del marchio italiano considerato da Stellantis come uno dei suoi brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

Nuova Lancia Gamma sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi e avrà le sembianze di una fastback come ripetuto in diverse occasioni dal CEO Luca Napolitano. A proposito del design di questo atteso modello, oggi vi segnaliamo un nuovo render fresco di pubblicazione realizzato dal designer e creatore digitale Mirko Del Prete conosciuto anche sul web come MDP Automotive, il quale sulla sua pagina di Instagram ha pubblicato nei minuti scorsi il nuovo render di questo atteso modello realizzato sulla base di quanto trapelato fino ad oggi a proposito dello stile di questa auto che dovrebbe essere uno dei modelli più apprezzati in Europa tra quelli che saranno proposti dalla casa automobilistica di Stellantis.

Nuova Lancia Gamma dovrebbe ssere solo elettrica con autonomia fino a 700 km e potenza fino a 400 cavalli per la versione top di gamma HF. Tuttavia non si esclude la possibilità che qualche versione con motore endotermico alla fine trovi spazio nella sua gamma visto il rallentamento delle vendite di auto elettriche che fanno presumere una transizione molto più lenta del previsto verso una mobilità a zero emissioni.