DS Automobiles: raggiunti i 50 podi in Formula E

Lo scorso fine settimana, DS Automobiles ha fatto ancora una volta la storia nel Campionato del mondo ABB FIA Formula E. Grazie all’ottimo 2° posto ottenuto da Jean-Eric Vergne, il marchio premium francese conta ora 50 podi nel suo prestigioso palmares.

DS Automobiles festeggia 50 podi dal suo coinvolgimento nel campionato mondiale ABB FIA Formula E

Entrata nelle competizioni nel 2015, DS Automobiles è sempre stata uno dei protagonisti del motorsport elettrico con tre generazioni di Formula E. Oggi, con un totale di 115 gare, il Marchio conta 4 titoli iridati (squadre e piloti), 16 vittorie, 50 podi e 23 pole position.

Grazie alle prestazioni della DS E-Tense FE23 e al talento di Jean-Eric Vergne (seconda stagione FE) e Stoffel Vandoorne (campionato del mondo 2022), DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport si classificano al 4° posto del campionato Squadre.

Mancano ormai 6 gare alla fine della stagione 10 e non c’è dubbio che il marchio francese metterà in campo tutto il suo know-how per continuare a scrivere la storia della Formula E. Il prossimo E-Prix si svolgerà a Shanghai (Cina) il 25 e 26 2024.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: “50 podi su 115 gare sono cifre che dicono molto sulla longevità del nostro coinvolgimento nella serie elettrica e sul talento della nostra squadra! I nostri piloti, i nostri ingegneri e ai nostri meccanici sono gli attributi principali del magnifico palmares DS Performance in Formula E. Anche per il futuro io e il mio team continueremo a fissare obiettivi ambiziosi.