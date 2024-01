Nuova Lancia Ypsilon: da Milano nuove foto e video, la vettura non ha più segreti

Nuova Lancia Ypsilon ormai non ha più segreti dopo l’immagine trapelata ieri e in cui si vedeva la parte posteriore senza più nessun camuffamento con i fari tondi omaggio alla Lancia Stratos, nelle scorse ore sul web sono trapelate nuove immagini e anche un video in cui si vede la vettura per intero senza più nessuna copertura. Le immagini sono tratte dalla location di uno degli spot a cui si sta lavorando in vista del debutto del nuovo modello che segna l’inizio del rinascimento di Lancia. Ricordiamo che questa auto sarà svelata il prossimo 14 febbraio a Milano nella versione in edizione limitata Cassina che in tutto sarà prodotta in 1906 unità.

Ormai non ci sono più segreti per la nuova Lancia Ypsilon: dopo il posteriore svelato anche il frontale

Le immagini in questione confermano che la nuova Lancia Ypsilon avrà molto in comune con la concept car Lancia Pu+Ra HPE svelata lo scorso aprile alla Milano Design Week. La vettura nascerà su piattaforma CMP e sarà prodotta in Spagna insieme a Opel Corsa e Peugeot 208. Avrà in gamma un paio di versioni ibride tra cui la entry level e la top di gamma da 240 cavalli. Quest’ultima sarà dotata anche di trazione integrale. La versione completamente elettrica sarà la prima ad arrivare sul mercato.

Nuova Lancia Ypsilon segnerà il ritorno in Europa di Lancia dopo diversi anni di assenza a partire dalla metà del 2024 con il ritorno in Francia, Spagna, Germania, Belgio, Portogallo e Paesi Bassi. Nel 2025 arriverà anche la versione HF. La vettura sempre nel 2025 dovrebbe riportare nel mondo dei rally il marchio italiano dopo i fasti degli anni ’80 e ’90. A questa vettura poi seguiranno nei prossimi anni la nuova Lancia Gamma e la nuova Lancia Delta. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa auto nel corso dei prossimi giorni.