Ecobonus 2024: l’arrivo dei nuovi incentivi ha finalmente una data?

Nelle ultime settimane si è parlato tanto dei nuovi incentivi statali, ma quando arriveranno di preciso? Previsti inizialmente per il mese di marzo 2024, sono stati rimandati diverse volte. Negli ultimi giorni il Ministro Urso aveva dichiarato che, probabilmente, sarebbero arrivati entro la fine di maggio 2024. Tuttavia, nelle ultime ore pare essere trapelata una data ufficiale.

Ecobonus 2024: svelata la data ufficiale dell’entrata in vigore?

Tanti hanno rimandato l’acquisto di una nuova auto proprio in attesa dell’arrivo del nuovo Ecobonus 2024, e a dimostrarlo ci sono gli scarsi risultati di vendita degli scorsi mesi. Dopo un’ulteriore slittamento, molti pensavano addirittura che il tutto sarebbe stato rimandato a giugno. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni delle scorse ore, il 20 maggio dovrebbero essere disponibili i nuovi incentivi statali.

Dopo aver ricevuto il via libera della Corte dei Conti, manca soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che al momento sono disponibili gli incentivi del 2023, con un contributo massimo di 5.000 euro su una nuova auto elettrica con rottamazione. Con l’Ecobonus 2024, invece, il contributo sale fino ad un massimo di 13.750 euro con rottamazione e ISEE inferiore a 30.000 euro. Un bel miglioramento che potrebbe portare a una potenziale ripresa del mercato di auto elettriche in Italia, negli ultimi mesi molto peggiorato per quanto riguarda i volumi di vendita. La quota di mercato, infatti, gira intorno al 3%, uno dei più bassi in Europa.

In attesa del nuovo Ecobonus, nei giorni scorsi abbiamo visto come cambierà il prezzo di alcune delle auto elettriche più vendute sul mercato con l’entrata in vigore dei nuovi incentivi come Tesla Model Y, Model 3 e Dacia Spring. Ora non ci resta che attendere ancora qualche giorno.