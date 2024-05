Lancia Ypsilon: prezzo raddoppiato nel giro di 14 anni

Nuova Lancia Ypsilon è sicuramente una delle novità più importanti di questo 2024 per il gruppo Stellantis. Il suo debutto ufficiale è avvenuto a Milano lo scorso 14 febbraio nella edizione limitata Cassina. Adesso la vettura è disponibile per l’ordine in Italia con la sua gamma al completo. A proposito di questa auto, in tanti hanno evidenziato quanto siano aumentati i prezzi rispetto al vecchio modello.

Dal 2010 al 2024 il prezzo della Lancia Ypsilon è praticamente raddoppiato: si tratta di un aumento giustificabile?

Ovviamente si tratta di due auto completamente diverse con la nuova Lancia Ypsilon che è molto più moderna, tecnologica e premium rispetto alla vecchia generazione che comunque in Italia continua a vendere bene nonostante sia presente sul mercato da molti anni e sia ormai giunta alla fine della sua lunga e gloriosa carriera.

A proposito di ciò, la pagina Instagram _macchinagialla ha evidenziato come i prezzi per acquistare Lancia Ypsilon siano praticamente raddoppiati dal 2010 ad oggi. Quattordici anni fa, il prezzo per acquistare la vettura 1.2 era di 11.451 euro.

Dal 2010 al 2024, il prezzo della Lancia Ypsilon nella sua versione base è aumentato di 13.449 euro, passando da 11.451 euro a 24.900 euro per il nuovo modello ibrido e-dct. Si tratta di un aumento significativo, quasi il raddoppio del prezzo in quattordici anni. Secondo alcuni questo aumento così grande è giustificato oltre che dai miglioramenti che l’auto nel frattempo ha ricevuto anche dalla crescita del costo della vita etc. Secondo altri invece questo aumento di prezzo è a dir poco esagerato.

Nuova Lancia Ypsilon al di là di questa polemica sul prezzo ha ricevuto buone recensioni e c’è grande curiosità di sapere quella che sarà l’accoglienza sul mercato non solo qui in Italia ma anche negli altri paesi in Europa in cui l’auto sarà venduta. Gli ordini si sono aperti di recente e dunque già nei prossimi mesi sapremo se con questa auto il brand Lancia avrà fatto centro e avviato con successo la sua rinascita.