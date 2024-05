Nissan Ariya NISMO, arriva il SUV elettrico ad alte prestazioni

Bisogna dirlo: Nissan ha fatto il possibile per trasformare la sobrietà dell’Ariya. Alla casa giapponese hanno anche mostrato al pubblico una vettura elettrica sportiva che, utilizzando i motori dell’Ariya, ha affrontato un viaggio a emissioni zero dal Polo Nord al Polo Sud. Esperimenti del genere, però, non sono in vendita. Ma potrebbe essere disponibile una versione molto interessante: la Nissan Ariya NISMO 2024, la variante ad alte prestazioni.

La reputazione del marchio NISMO (NISsan MOtorsport) non ha bisogno di ulteriori conferme o presentazioni. La Ariya NISMO sarà destinata inizialmente al mercato giapponese. Come gli altri modelli NISMO, l’Ariya apporta numerose modifiche esterne per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche. La carrozzeria è lavorata per ridurre la resistenza e aumentare il carico aerodinamico. Le dimensioni complessive rimangono comunque invariate ma qui abbiamo cerchi NISMO da 20 pollici con pneumatici 255/45R20.

Gli interni sono arricchiti da sedili, finiture e caratteristiche appositamente progettati per una variante NISMO. Le sospensioni sono “elaborate” dal marchio per adattarsi alla potenza extra del modello. Le principali differenze sono, in primis, capacità della batteria e potenza complessiva del sistema a doppio motore. La propulsione potenziata dispone, per la B6, di una batteria da 66 kWh e offre una potenza combinata di 362 CV, con un incremento di 27 CV rispetto alla versione della Ariya Engage e-4orce. La B9, con una batteria da 91 kWh, raggiunge una potenza totale di 413 CV.

Nissan afferma che c’è un incremento del 10% nella potenza massima del motore, oltre a una speciale messa a punto dell’accelerazione e una “modalità di guida NISMO”. Un generatore acustico, inoltre, pare sia capace di “evocare le corse di Formula E, aumentando ulteriormente l’eccitazione”.

La casa giapponese, però, non ha migliorato la velocità di ricarica rapida CC dell’Ariya, che rimane a 130 kW. Ciò significa che saranno necessari fino a 35 minuti per passare dal 10% all’80% di carica per il pacco da 66 kWh e 40 minuti per il pacco da 91 kWh. Il lancio in Giappone è previsto entro questa primavera e non sono stati rilasciati prezzi per questa Ariya debuttante al Tokyo Auto Salon 2024.