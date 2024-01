Nuova Lancia Ypsilon: il debutto il 14 febbraio?

Nuova Lancia Ypsilon potrebbe approfittare della festa degli innamorati per fare il suo debutto a Milano venendo presentata il prossimo 14 febbraio. Queste sono le ultime voci che ci arrivano a proposito della presentazione della futura generazione del celebre modello di cui sappiamo già con certezza che farà il suo debutto a febbraio.

Il 14 febbraio potrebbe essere la data giusta per il debutto della nuova Lancia Ypsilon

La nuova Lancia Ypsilon ormai comunque ha davvero pochi segreti. Sappiamo già che si presenterà come un’auto di dimensioni leggermente superiori rispetto al modello attuale al quale sta per succedere. Con una lunghezza appena oltre i 4 metri (circa 20 cm in più rispetto alla Ypsilon in procinto di essere pensionata), la nuova vettura sfoggia uno stile inedito e distintivo. Il design incorpora numerosi elementi tratti dal nuovo linguaggio stilistico sviluppato con la concept Pu+ra HPE (clicca qui per saperne di più). In particolare, la Ypsilon eredita dalla concept la caratteristica mascherina luminosa a forma di “calice” e i fanali posteriori rotondi, un omaggio alla Stratos e alla 037 da rally.

La nuova Lancia Ypsilon condivide la base meccanica con le Peugeot 208 e Opel Corsa. Come le “cugine” francese e tedesca, sarà prodotta in Spagna e sarà disponibile nei concessionari a partire dal prossimo giugno, con un prezzo iniziale di circa 24.000 euro. Questo rappresenta un aumento di oltre 6.000 euro rispetto alla versione di base attualmente in commercio, ma va considerato che l’auto ha compiuto un salto di categoria.

La versione di lancio sarà alimentata da un motore elettrico da 156 CV con un’autonomia dichiarata di circa 400 km. Successivamente, sarà introdotta una versione con motore 3 cilindri 1.2 ibrida leggera da 101 o 136 CV, cambio a doppia frizione e distribuzione a catena. La gamma si completerà, circa un anno dopo, con una versione sportiva denominata HF, che sarà totalmente elettrica con motore anteriore da 240 CV, differenziale autobloccante, carrozzeria allargata di circa due centimetri e, secondo la casa automobilistica, sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di sei secondi.

vedremo dunque se davvero il 14 febbraio verrà confermata come data di debutto della nuova Lancia Ypsilon e quali altre novità emergeranno nei prossimi giorni a proposito di questo atteso modello che riporterà Lancia in Europa dopo una lunga assenza.