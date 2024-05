Nuova Fiat Multipla: riuscirà a detronizzare Dacia Duster?

Anche Fiat ha tra le mani un modello importante, che sta sviluppando. Ci riferiamo alla nuova Fiat Multipla. Il sorprendente minivan della fine degli anni ’90 tornerà l’anno prossimo e sarà un SUV. La nuova generazione del celebre modello presenterà linee più arrotondate, distinguendosi per i sottili fari riuniti da un cordone luminoso che delimita un pannello chiuso che sostituisce la tradizionale griglia del radiatore. Per questo modello Fiat ha optato per una carrozzeria da SUV per proporre una caratteristica fondamentale della vecchia Multipla: l’ampio spazio interno con sette posti invece dei sei che aveva il modello originale.

Dacia Duster presto dovrà fare i conti con un temibile avversario: la nuova Fiat Multipla

Il nuovo SUV è considerato l’erede della Tipo che ormai dopo 8 anni di presenza sul mercato si avvicina alla conclusione della sua carriera. Ricordiamo che questa auto nei primi cinque anni di vendita ha sfiorato le 700.000 unità negli oltre quaranta paesi del mondo in cui viene proposta. Nonostante ciò Fiat ha deciso di sostituirla con la nuova Fiat Multipla che verrà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco e sarà un modello totalmente diverso.

La nuova Fiat Multipla aspira ad essere un’alternativa alla Dacia Duster, anche più economica di quella rumena. Lo stile sarà simile a quello della nuova Fiat Panda che debutterà il prossimo 11 luglio dando origine ad una nuova famiglia di cui farà parte anche questo veicolo che sarà lungo circa 4,4 metri e sarà parente stretto della recente Citroen C3 Aircross. La piattaforma sarà la smart car di Stellantis che permetterà a Fiat di proporre questo veicolo a prezzi interessanti sia per quanto riguarda le versioni con motore a combustione sia per quelle elettriche al 100 per cento. Vedremo dunque che novità ci saranno per questo atteso modello di Fiat destinato a far discutere a lungo.