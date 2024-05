Onvo L60, arriva il SUV che fa concorrenza alla Tesla Model Y

Le auto Tesla vengono prese come unità di confronto anche da altri modelli di automobili. È il caso della Xpeng G6 di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi e ora, con l’annuncio del lancio ufficiale, della Onvo L60. Anche questo SUV elettrico punta a sfidare la Tesla Model Y, di cui iniziano a circolare le prime voci sulla nuova versione Model Y Performance.

Il SUV che è un percorso verso la felicità

Il SUV L60 è del marchio Onvo che deriva dall’espressione On Voyage che tradotto dal nome cinese può essere espresso come percorso verso la felicità. È un marchio del gruppo NIO che con il SUV L60 si presenta al grande pubblico proponendolo come primo modello. Il paragone tra la Onvo L60 e la Tesla Model Y non sono speculazioni giornalistiche in quanto è la stessa azienda che durante la presentazione ufficiale ha fatto diversi confronti con la vettura della casa automobilistica statunitense.

Entrando più nel merito l’Onvo L60 si presenta con una lunghezza di 4828 mm, una larghezza di 1930 mm, un’altezza di 1616 mm e un passo di 2950 mm. Rispetto alla Model Y è quindi più grande ma a differenza di quella non prevede il frunk. L’Onvo L60 ha le forme di un SUV coupé con una serie di soluzioni aerodinamiche tali da portare il coefficiente Cx a 0.229.

L’efficienza è uno dei punti salienti della Onvo L60 che secondo quanto riferito durante la presentazione ha un consumo energetico di 12.1 kWh/100 km rispetto ai 12.5 kWh/100 km della Model Y. Sviluppato sulla piattaforma che supporta l’architettura a 900 V la Onvo L60 supporta quindi la ricarica ad altissima potenza e il battery swap, anche se solamente nelle stazioni NIO di terza e quarta generazione.

La Onvo L60 sarà disponibile in tre versioni che differenzieranno per la capacità del pacco batteria e le relative autonomie. Ci sarà una versione Standard Range con una batteria da 60 kWh e 555 km di autonomia, una versione Longe Range con una batteria da 90 kWh e 730 km di autonomia e una versione Extra Long Range da 150 kWh che assicura più di 1000 km di autonomia. Inoltre la versione top di gamma, la Extra Long Range, utilizza l’accumulatore allo stato semisolido di WeLion.

Poche, invece, le informazioni sugli interni della Onvo L60 che prevedono un abitacolo nel quale sulla pancia sarà protagonista un ampio display centrale da 17.2” mentre non è previsto uno schermo dietro al volante per la strumentazione digitale che è da 23”. È invece presente un head-up display così come un ulteriore schermo da 8” per i passeggeri posteriori simile a quello che si trova sulla Tesla Model 3.

Tanti i sistemi di assistenza alla guida presenti sulla Onvo L60, basati solamente su telecamere e radar (e non sul LiDAR) che sfrutteranno il chip Nvidia Orin X.

A settembre inizierà la commercializzazione della Onvo L60 in Cina con un prezzo che si aggirerà intorno ai 28550€. Verso la fine dell’anno ci sarà poi l’esordio anche nel resto del mondo e probabilmente anche in Europa.