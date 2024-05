Lancia torna in Belgio, Lussemburgo e Olanda

La Nuova Lancia Ypsilon segna il ritorno del marchio in Europa, in linea con il piano strategico Dare Forward di Stellantis. L’obiettivo è rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel segmento premium europeo.

Lancia sta ora scrivendo un nuovo capitolo del suo Rinascimento, entrando nei mercati del Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi

Da giugno Lancia arriverà in Europa inizialmente con una rete di oltre 70 nuovi concessionari in 70 grandi città, dove hanno sede i futuri clienti del marchio. Entro la metà del 2024, Lancia tornerà in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Le prossime saranno Francia e Spagna, seguite dalla Germania nel 2025.

Tre criteri hanno guidato la scelta dei paesi. Il primo è l’amore e la passione per lo stile italiano, con Spagna, Belgio e Francia in testa alla classifica. Il secondo è il volume delle vendite online, con i Paesi Bassi in testa. Il terzo è la dimensione del segmento B premium, con Spagna, Francia e Belgio che conquistano il podio.

Tutti questi paesi sono storicamente legati al fascino dell’italianità e del marchio Lancia, da sempre molto apprezzato, anche grazie ai tanti modelli iconici che hanno sedotto attori, appassionati cultori della moda e appassionati di motori.

Un ruolo fondamentale nell’espansione internazionale del marchio italiano è giocato dal nuovo, efficiente e innovativo modello distributivo, con il 50% delle vendite online e un numero selezionato di rivenditori con una missione molto chiara: qualità senza compromessi. I nuovi showroom sono pensati per una nuova clientela premium europea che cerca eleganza senza tempo, italianità e innovazione, accompagnati da un’esperienza a bordo di comfort e benessere.

Lancia

“Oggi è un altro giorno importante nel nostro piano di Rinascimento: Lancia torna in Europa, partendo da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il nostro piano strategico decennale ha un obiettivo molto chiaro: fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel segmento premium europeo. Grazie al supporto della nostra nuova rete di distribuzione e di una forza vendita dedicata, ci impegneremo a mantenere le nostre promesse e a riportare Lancia in entrambi i mercati!” ha dichiarato Luca Napolitano, Amministratore Delegato di Lancia.