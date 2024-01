Alfa Romeo: il ritorno a Le Mans non convince Imparato

Il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha raffreddato l’entusiasmo riguardo a una possibile partecipazione della casa automobilistica del Biscione alla 24 Ore di Le Mans, esprimendo preoccupazioni sul clima economico e sostenendo che non sarebbe opportuno impegnarsi nella costruzione di un’auto conforme ai regolamenti Hypercar del FIA World Endurance Championship.

Il ritorno a Le Mans auspicato dai fan di Alfa Romeo dopo l’addio alla Formula 1 non convince per adesso Imparato

Con la fine della sponsorizzazione di Alfa Romeo al team Sauber di Formula 1, sono emerse indiscrezioni riguardo a un possibile ritorno alle competizioni di Le Mans e alle corse di auto sportive. Questo ha suscitato l’interesse appassionato dei fan e dell’industria auto, i quali accoglierebbero con favore il possibile rientro di un nome iconico nel mondo del motorsport.

Tuttavia, nel corso di un’intervista al sito automobilistico francese l’Argus, il CEO Jean-Philippe Imparato ha dichiarato di non essere persuaso dai costi che un simile ritorno prevederebbe. Il boss di Alfa Romeo ha inoltre osservato che l’afflusso di produttori nel WEC e a Le Mans rappresenta una tendenza verso l’inflazione delle spese, sostenendo che sarebbero necessari 250 milioni di euro per costruire un’auto e gestire un programma di questo tipo. Alfa Romeo ricorda spesso il proprio successo a Le Mans negli anni ’30, quando le auto del Biscione hanno conquistato la vittoria in quattro occasioni. Il suo interesse a tornare alle gare di resistenza potrebbe rappresentare un possibile punto focale per la sua futura partecipazione negli sport motoristici.

Quando la versione originale della 33 Stradale fu presentata alla fine degli anni ’60, il nome Tipo 33 fu utilizzato per partecipare alle competizioni di auto sportive nel corso del decennio successivo. Riuscirono ad ottenere vittorie nel Campionato mondiale di auto sportive e addirittura raggiunsero un notevole 1-2-3 nella classe da due litri alla 24 Ore di Daytona del 1968, piazzandosi dal quinto al settimo posto assoluto. Dunque il ritorno sul mercato di una nuova 33 Stradale ha fatto pensare che il Biscione potesse fare ritorno anche a queste competizione. Tuttavia le recenti dichiarazioni di Imparato sembrano raffreddare gli entusiasmi, almeno per ora. Alfa Romeo dovrà considerare come finanziare una presenza a lungo termine sulla griglia, o se sia anche un’opzione.