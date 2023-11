Alfa Romeo conclude la partnership con Sauber Motorsport dopo sei anni

L’esperienza di Alfa Romeo nel mondo della Formula 1, al fianco di Sauber Motorsport, si conclude con il Gran Premio di Abu Dhabi 2023 di questo weekend, segnando la fine di un’era importante nel motorsport.

Questo percorso iniziato nel 2018 ha visto il Biscione ritornare con forza nel circus della F1 dopo un’assenza di tre decenni, stabilendo un’importante alleanza sia dal punto di vista commerciale che tecnologico.

Alfa Romeo: il GP di Abu Dhabi 2023 sarà l’ultimo con Sauber Motorsport

In questi sei anni, il produttore milanese e Sauber hanno lavorato insieme in modo appassionato e produttivo, diventando figure chiave nella storia della competizione. È il momento di esprimere gratitudine a chi ha condiviso questo capitolo indimenticabile con la casa di Arese. Un tributo va a Sergio Marchionne, artefice di questa partnership, che ha sostenuto con vigore questo progetto nel 2018.

Alfa Romeo ha ringraziato i piloti Charles Leclerc, Marcus Ericsson, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas per il loro impegno in pista in questi sei anni. Un applauso speciale va all’intero Team Sauber, guidato prima da Finn Rausing e Frédéric Vasseur e poi da Alessandro Alunni Bravi e Andreas Seidl, per la loro collaborazione costante e professionale.

Il marchio di Stellantis ha poi ringraziato tutti i partner del team, in particolare Ferrari per la fornitura delle power unit, e i partner Adler, Ferrari Trento, Marelli, Sabelt e Web Eyewear. Un plauso va a Pirelli per il suo contributo con gli pneumatici. Un sentito ringraziamento va alla FIA e al suo presidente Ben Sulayem, così come alla Formula 1 e al suo CEO Stefano Domenicali, per il loro supporto continuo.

Le dichiarazioni di Imparato e Fiorio

Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha sottolineato il valore di queste sei stagioni in F1 come una vetrina internazionale e un’esperienza umana e sportiva profonda, che ha contribuito allo sviluppo di prodotti e offerto una piattaforma di marketing globale. Alfa Romeo, afferma, tornerà ad entusiasmare i fan non appena saranno presenti le condizioni giuste.

Durante il GP di Abu Dhabi 2023, la monoposto Alfa Romeo C43 celebrerà i sei anni di partnership con Sauber Motorsport, esibendo il numero 6 sulla sua livrea e la frase “Alfa Romeo nei nostri cuori” come tributo a questa collaborazione.

Cristiano Fiorio di Progetti Strategici ha evidenziato l’importanza di innovare e creare emozioni, sottolineando lo spirito di squadra che ha unito Alfa Romeo F1 Team Stake, Alfa Romeo e il Centro Stile in un progetto che ha segnato il marketing del brand milanese.

La collaborazione con Sauber Motorsport ha portato benefici che vanno oltre i risultati in pista. La F1, come laboratorio di cambiamento, ha favorito lo sviluppo di progetti come le Giulia GTA e GTAm, sfruttando la competenza aerodinamica acquisita da Sauber in oltre 50 anni nel motorsport.