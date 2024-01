Stellantis: la quarta Gigafactory europea in Spagna insieme a CATL?

Potrebbe essere in Spagna la sede della quarta fabbrica di batterie in Europa, frutto della collaborazione tra Stellantis e CATL. Stellantis è al lavoro per selezionare il sito della nuova fabbrica di batterie in collaborazione con il fornitore cinese di batterie. Nel novembre 2023, queste due aziende hanno siglato un memorandum d’intesa, stabilendo che CATL avrebbe fornito a Stellantis celle e moduli di batterie al litio-ferro-fosfato per il produttore automobilistico consolidato. Nonostante non siano stati rilasciati dettagli precisi sul progetto, il gruppo automobilistico e CATL hanno comunicato l’ipotesi di una joint venture in cui entrambe le aziende partecipano in modo equo.

Maxime Picat, responsabile globale degli acquisti e della catena di fornitura di Stellantis, ha dichiarato che le due aziende richiederanno ancora alcuni mesi per completare la fase di definizione della loro joint venture. Picat ha anche indicato che ci vorranno circa tre anni affinché il nuovo impianto di batterie in Europa diventi operativo una volta che Stellantis e CATL avranno concluso i dettagli della loro collaborazione.

La casa automobilistica ha già annunciato la costruzione di fabbriche per batterie destinate ai veicoli elettrici (EV) in Francia, Germania e Italia. Vi è una forte speculazione che suggerisce che Stellantis potrebbe stabilire un impianto per la produzione di batterie per veicoli elettrici in Spagna, dato che ha già stabilimenti operativi a Madrid, Vigo e Saragozza.

Stellantis ha pianificato la produzione di veicoli elettrici utilizzando la sua piattaforma STLA nelle strutture di Vigo e Saragozza. In particolare, l’impianto di Vigo si concentra sulla produzione dei veicoli Citroën all’interno del gruppo Stellantis. L’azienda prevede di lanciare quest’anno la nuova Citroën e-C3, che utilizzerà celle della batteria LFP che in Italia ha un prezzo di partenza di € 23.900.