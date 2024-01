Stellantis: nel 2023 leader nel segmento delle auto elettriche in Polonia

Nel 2023 Stellantis è salita sul podio nel segmento delle auto completamente elettriche (BEV) in Polonia, conquistando il terzo posto in termini di vendite, con una quota di mercato del 9,63 per cento. Inoltre, a dicembre Stellantis è salita al 3° posto sul podio tra i gruppi automobilistici nelle vendite di auto completamente elettriche (BEV) in Polonia, con una quota del 15,3 per cento in questo segmento di mercato.

Stellantis ha conquistato il primo posto nel segmento delle auto completamente elettriche in Polonia nel 2023

Dopo dodici mesi, Stellantis ha conquistato il primo posto nel segmento delle autovetture urbane e dei SUV completamente elettrici, mantenendo la sua posizione di leader. Nel periodo da gennaio a dicembre di quest’anno. Stellantis ha guadagnato una quota pari al 45,99 per cento nel mercato polacco, compresi i segmenti A, A-SUV, B, B-SUV e B-MPV.

Nel segmento A dei veicoli elettrici urbani nel 2023, sul podio delle vendite sono saliti due modelli: Fiat 500e, leader del segmento, e la sportiva Abarth 500e, che si è classificata al terzo posto. Nel segmento B delle auto elettriche urbane, due posti sul podio, dopo dodici mesi di quest’anno, sono stati occupati da modelli popolari: Peugeot E-208, che si è classificata al secondo posto, e Opel Corsa Electric – terzo posto.

Inoltre, a dicembre, la Peugeot E-208 si è classificata al primo posto, diventando leader del segmento B con una quota impressionante del 38,24 per cento. Nel segmento dei B-SUV completamente elettrici, nel 2023, il secondo posto è stato occupato da Opel Mokka Electric, mentre il terzo posto è andato alla Jeep Avenger® prodotta nello stabilimento Stellantis di Tychy. Hanno superato la Peugeot E-2008 al quarto posto e la DS 3 E-Tense (quinto posto).

Solo nel mese di dicembre, Opel Mokka Electric ha conquistato il primo posto nel segmento dei B-SUV con una quota del 49,54 per cento. L’azienda continua la sua offensiva Stellantis Pro One, sostenendo l’implementazione del piano strategico Dare Forward 2030 nel segmento dei veicoli commerciali.

Stellantis ha ottenuto ottimi risultati nel segmento dei veicoli commerciali completamente elettrici, dove ha raggiunto una quota di mercato totale del 20,2 per cento, che le è valsa un elevato secondo posto sul podio. Nello stesso mese di dicembre il risultato è stato ancora migliore e la quota di mercato ottenuta al livello di 29,79 ha assicurato a Stellantis il primo posto.

Nel 2023, l’azienda ha ottenuto risultati ancora migliori nei segmenti dei veicoli commerciali completamente elettrici C-VAN e D-VAN, nei quali ha conquistato posizioni di leadership rispettivamente con quote di mercato del 42,45 per cento e del 36,01 per cento. Il VAN elettrico Opel Combo è stato il modello Stellantis più popolare. Nel 2023 è arrivato secondo nel segmento C-VAN BEV con una quota di mercato del 13,35%. Anche nel segmento D-VAN BEV, Opel Vivaro Electric si è piazzato al secondo posto con una quota del 21,15 per cento.