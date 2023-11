Stellantis: CATL fornirà batterie LFP per i veicoli elettrici destinati all’Europa

Stellantis e Contemporary Amperex Technology Co. LTD (CATL) hanno siglato un Memorandum d’Intesa (MdI) non vincolante, che apre la strada a un rinnovato impegno nell’industria dei veicoli elettrici.

Questo accordo segna un passo fondamentale verso la produzione di EV alimentati da celle e moduli batterie LFP, enfatizzando il sostegno all’ambizioso piano di elettrificazione del gruppo automobilistico.

Stellantis: nuovo accordo di fornitura siglato con CATL

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha sottolineato l’importanza di questa partnership nell’ambito della strategia a lungo termine del gruppo, mirata a garantire una mobilità sostenibile e accessibile per la classe media europea. Ha evidenziato il ruolo del brand cinese come partner chiave nel raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2038, attraverso l’offerta di tecnologie innovative di batterie.

Robin Zeng, presidente e direttore generale di CATL, ha invece espresso soddisfazione per l’evoluzione della collaborazione con il colosso del settore automotive. Ha messo in luce come l’esperienza di Stellantis nella produzione automobilistica, abbinata all’avanzata tecnologia delle batterie di CATL, contribuirà significativamente al raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica.

Il piano strategico Dare Forward 2030 del gruppo automobilistico italo-francese prevede che entro il 2030, il 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti siano costituite da veicoli elettrici a batteria (BEV). Tale obiettivo si allinea alla visione di Stellantis di diventare un’azienda a emissioni zero entro il 2038, attraverso la creazione di una rete di partnership strategiche.

La tecnologia LFP, nota per la sua lunga durata e stabilità termica, permetterà a Stellantis di offrire auto, crossover e SUV 100% elettrici di alta qualità e a costi accessibili, specialmente nei segmenti B e C. Ciò si traduce in un passo avanti significativo per la produzione di veicoli elettrici più durevoli ed economici, in linea con le esigenze e le aspettative dei consumatori.

Il nuovo accordo tra Stellantis e CATL rappresenta un elemento chiave nella transizione energetica globale, con l’obiettivo di promuovere soluzioni sostenibili e competitive nel settore automobilistico.