Nuova Alfa Romeo Giulia 2026: la versione termica sempre più probabile?

Nuova Alfa Romeo Giulia 2026 sarà una delle novità più interessanti tra quelle destinate a debuttare nel segmento premium del mercato auto nei prossimi anni. Il suo debutto è previsto entro la fine del 2026. Questa auto di Alfa Romeo inizialmente doveva essere prodotta solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Il forte rallentamento della transizione verso una mobilità a zero emissioni porta molti a pensare che alla fine anche questa vettura avrà in gamma anche versioni con motore a combustione.

Ecco come potrebbe apparire la versione termica della nuova Alfa Romeo Giulia 2026

Sulla base di queste considerazioni sul web qualche giorno fa è apparso un video render di Dimas Ramadhan, designer del web conosciuto anche come Digimods DESIGN in cui viene ipotizzato quello che potrebbe essere il design di una futura versione termica della nuova Alfa Romeo Giulia 2026. Ovviamente si tratta solo di un’ipotesi di un creatore digitale indipendente e sembrano basse le probabilità che la seconda generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione sia davvero così. Ma indubbiamente si tratta di una ipotesi davvero accattivante che sta incontrando consensi da parte di alcuni tra i fan del Biscione.

L’autore di questo video render si è chiaramente ispirato al SUV compatto Alfa Romeo Junior di recente rivelato come si evince da tutta una serie di elementi di design presi direttamente in prestito da quel modello che ha fatto parlare a lungo di se per il clamoroso cambio di nome di cui è stato protagonista pochi giorni dopo la sua presentazione. Tornando alla nuova Alfa Romeo Giulia 2026 ricordiamo che questa auto nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotta a Cassino insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio che la precederà di circa un anno.

In gamma sarà presente anche una versione top di gamma Quadrifoglio che sarà completamente elettrica e avrà oltre mille cavalli di potenza. Questa auto sarà capace di ricaricarsi in 18 minuti dal 20 per cento all’80 per cento e avr un’autonomia complessiva di circa 800 km.