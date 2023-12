La nuova Citroën e-C3 vince il premio “Ecobest” Autobest 2024

La nuova Citroën e-C3 ha vinto il premio Ecobest 2024, assegnato dalla giuria Autobest. Questo premio, che si concentra sulla mobilità rispettosa dell’ambiente, sull’efficienza energetica e sul ridotto impatto ambientale, riconosce alla e-C3 l’auto elettrica più avvincente che arriverà sul mercato nel 2024. La nuova e-C3 è un punto di svolta: non è solo un veicolo elettrico conveniente prodotto in Europa, con un prezzo a partire da 23.300 euro, ma anche un veicolo facile da usare e versatile, con uno stile accattivante, equipaggiamenti adattati e un’esperienza confortevole a bordo.

Ogni anno dal 2002 Autobest premia l’auto che ha ricevuto il maggior numero di voti per categoria. Per il premio Ecobest, le auto vengono valutate sulla base di mobilità rispettosa dell’ambiente e aspetti prestazionali come autonomia, batteria o ricarica, nonché criteri relativi al costo di proprietà. La nuova ë-C3 è stata poi sottoposta al voto di 31 giornalisti automobilistici provenienti da 31 paesi europei e ha vinto il premio “Ecobest” 2024.

Il riconoscimento Ecobest rafforza l’impegno di Citroën nel superare i confini della mobilità, offrendo ai propri clienti un’auto elettrica che non solo soddisfa gli standard ambientali, ma affronta anche le sfide dell’accessibilità nel modo più innovativo possibile.

Con il suo motore elettrico da 83 kW (113 CV) e la batteria da 44 kWh che offre un’autonomia fino a 320 km secondo il ciclo WLTP (in corso di approvazione), la nuova Citroen e-C3 offre potenza e prestazioni sufficienti per soddisfare la maggior parte dei clienti che necessitano di una city car elettrica per i propri spostamenti urbani ed extraurbani. I viaggi più lunghi diventano più facili con la ricarica rapida DC da 100 kW, che passa dal 20 all’80% della capacità in soli 26 minuti, e il nuovo pianificatore di percorso intelligente e-Routes.

Citroën ha compreso l’importanza della versatilità nel segmento B e la nuova ë-C3 soddisfa questa esigenza. La nuova Citroën e-C3 si adatta perfettamente alle esigenze delle famiglie, che beneficeranno della dolcezza e del silenzio dell’elettricità, unite all’abitabilità e al comfort eccellente, elementi importanti del DNA della casa francese. Il benessere del conducente e degli occupanti è da tempo una priorità per Citroën.

La nuova Citroën e-C3 compie un nuovo passo concentrandosi sulla creazione di un abitacolo “C-Zen lounge” con versioni rivisitate dei sedili Citroën Advanced Comfort altamente imbottiti e una raffinata plancia con zona “Sofa Design” rivestita in tessuto, situato sotto il livello di controllo superiore. Le sospensioni Citroën Advanced Comfort aggiungono un tocco molto apprezzato e l’effetto tappeto magico caratteristico di Citroën.

Con un design moderno che combina tutti gli ingredienti di una berlina con una maggiore altezza da terra e una posizione di seduta più alta, ma con la stessa impronta della C3, la ë-C3 soddisfa le esigenze in continua evoluzione dei clienti, offrendo un’ampia gamma di equipaggiamenti utili e tecnologie di assistenza alla guida.