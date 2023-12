Alfa Romeo, Fiat e Lancia: dal 2024 cambierà tutto

Grandi cambiamenti sono previsti alle gamme di Alfa Romeo, Fiat e Lancia a partire dal prossimo anno. Le tre case automobilistiche italiane si preparano ad iniziare una nuova era della loro lunga storia che si spera possa essere ricca di soddisfazioni. Il 2024 si aprirà con il debutto a febbraio della nuova generazione di Ypsilon che riporterà il brand in Europa dopo un’assenza durata diversi anni. L’auto sarà molto diversa nello stile rispetto a quella attuale e avrà dimensioni maggiori. Si parla di circa 4 metri. Sarà la prima auto di Lancia ad avere una versione elettrica in gamma.

Dal 2024 cambierà tutto per Alfa Romeo, Fiat e Lancia: le novità in arrivo

Il 2024 continuerà con il debutto del futuro Alfa Romeo B-SUV che dovrebbe arrivare ad aprile e il cui nome sarà svelato a breve. Di questa auto sappiamo che sarà la nuova entry level della gamma del Biscione con un prezzo inferiore ai 30 mila euro e ci sarà in gamma anche una versione elettrica da 156 cavalli. Probabile in un secondo momento l’arrivo di una versione ad alte prestazioni da 240 cavalli. Sempre nel 2024 intorno alla metà avverrà il debutto della nuova Fiat Panda che sarà un crossover lungo 4 metri dalle forme squadrate. Il suo debutto dovrebbe avvenire su piattaforma Smart Car il prossimo 12 luglio.

Nel 2025 ci sarà il debutto della nuova generazione di Alfa Romeo Giulia elettrica su piattaforma STLA Large e della versione HF di Lancia Ypsilon. Sempre nel 2025 è previsto l’arrivo sul mercato della nuova Fiat Multipla che sarà la gemella di Citroen C3 Aircross. Anche il 2026 sarà un anno sicuramente da ricordare con l’arrivo della futura ammiraglia di Lancia, la nuova Gamma che sarà prodotta a Melfi da Stellantis su piattaforma STLA Medium. Questa auto sarà solo elettrica. Sempre nel 2026 dovrebbe fare il suo debutto anche la nuova generazione di Stelvio che sarà prodotta a Cassino e sarà solo elettrica. Per Fiat il 2026 potrebbe essere un anno interlucutorio anche se non si escludono sorprese.

Nel 2027 sarà la volta della nuova generazione di Fiat 500 che sarà prodotta sempre a Mirafiori. Per quanto riguarda Alfa Romeo invece sarà l’anno del ritorno nel segmento E con un SUV di grandi dimensioni pensato per fare bene negli USA. Quanto a Lancia potrebbe essere svelata la versione HF di Lancia Gamma che è stata da poco confermata dal CEO Luca Napolitano. Nel 2028 invece sarà la volta dell’atteso ritorno di Lancia Delta che tornerà sul mercato con una nuova generazione che sarà fedele nello stile alla celebre antenata. Sempre quell’anno assisteremo al debutto della seconda auto di segmento E di Alfa Romeo che dovrebbe essere una berlina coupé ad alte prestazioni. Non si esclude qualche sorpresa da Fiat come una maxi versione della sua 500.

Insomma nei prossimi anni grossi cambiamenti sono attesi alle gamme delle tre principali case automobilistiche italiane che vogliono essere sempre più protagoniste del mercato auto in Europa nel caso di Lancia e nel mondo per quanto riguarda Alfa Romeo e Fiat.