Nuova Lancia Ypsilon: prima immagine teaser

Oggi, nel 117° anniversario della Lancia, è stata svelata la prima immagine della nuova Lancia Ypsilon. Con un motore 100% elettrico, disponibile in 1.906 esemplari numerati e certificati, la Ypsilon Edizione limitata Cassina rappresenta il primo solido passo nel percorso di rinascita del marchio, con una strategia di elettrificazione chiara e ambiziosa che sta procedendo rapidamente, in linea con quella di Stellantis” Dare Forward” e supportato da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica a 360° completamente integrato.

La Lancia Ypsilon verrà svelata il prossimo febbraio, a Milano, con la Ypsilon Edizione Limitata Cassina

L’immagine del “tavolino” presentata oggi racchiude in sé un dettaglio ed un elemento di design unico. Richiama fortemente il concetto di “home feeling” da sempre centrale per Lancia e che oggi è diventato ancora più attuale grazie alla collaborazione con Cassina. La presentazione del modello è prevista per febbraio 2024, mentre nel corso delle prossime settimane verranno svelati una serie di altri dettagli della Lancia Ypsilon prima dell’evento principale. Presto arriveranno altre notizie.

“Il giorno che tutti aspettavamo è finalmente arrivato. Oggi segna il rinascimento del marchio Lancia con la prima immagine della nuova Lancia Ypsilon, la prima delle tre vetture del nostro Piano Strategico. Celebriamo questo momento insieme a Cassina, azienda espressione dell’eccellenza del design italiano, presentando la nuova Lancia Ypsilon Edizione limitata Cassina, un’auto 100% elettrica, in 1.906 esemplari numerati e certificati, per celebrare i 117 anni dalla fondazione del marchio. Grazie alla collaborazione con Cassina, questa vettura diventa l’eccellenza del design italiano. espressione del sentimento domestico in un’auto Lancia, sottolineando la cura dei dettagli, dei materiali, dei colori e degli spazi, e introducendo il primo “tavolino” in un’auto per far sentire l’utente a casa, ovunque si trovi”, ha affermato Luca Napolitano, Amministratore Delegato del marchio Lancia.

Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina, ha dichiarato: ” Abbiamo una visione ampia del significato del design e crediamo sia importante esplorare nuove forme e linguaggi per rappresentare al meglio lo stile di vita di oggi. La collaborazione con Lancia, azienda che condivide con noi valori come Innovazione, ricerca e rispetto della tradizione manifatturiera italiana ci hanno permesso di estendere la nostra esperienza al settore automobilistico con la Ypsilon Edizione limitata Cassina .”