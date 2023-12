Nuova Citroen C3 Aircross: tutto quello che si sa sulla cugina della nuova Fiat Multipla

Il segmento dei piccoli SUV in Europa è in crescita e le case automobilistiche stanno cercando di adattarsi alle diverse esigenze dei loro clienti. La nuova Citroen C3 Aircross punta a coprire la parte più ampia del segmento in termini di dimensioni e praticità, offrendo una configurazione a tre file e 7 posti. Nonostante questo, si prevede che il prezzo sarà piuttosto accessibile, creando un SUV familiare economico con opzioni per motori ibridi leggeri e totalmente elettrici. La vettura della casa francese si è mostrata in un teaser ufficiale inaspettato durante la presentazione della nuova e-C3, la supermini elettrica. Basandosi sui suggerimenti del teaser,il sito Carscoops ha creato nuovi rendering di questo SUV subcompatto o del segmento B, completati dalle informazioni più recenti sulle sue specifiche e caratteristiche. Ricordiamo che questa auto, secondo indiscrezioni, sarà fortemente imparentata con la nuova Fiat Multipla che debutterà nel 2025.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Citroen C3 Aircross che debutterà l’anno prossimo e sarà la gemella della nuova Fiat Multipla

Nuova Citroen C3 Aircross dovrebbe assomigliare alla vettura con lo stesso nome che la casa francese ha lanciato nel maggio 2023 per i mercati emergenti come India, Sud-Est asiatico e Sud America. Tuttavia, nonostante le parti comuni, la versione con specifiche europee avrà un design esterno più moderno, una configurazione del telaio adatta alla regione e una serie di funzionalità avanzate di sicurezza e tecnologia. La nuova Citroen C3 Aircross si ispirerà al concept Citroen Oli del 2022 , mostrandosi come una versione più robusta della supermini e-C3. Tra gli elementi di design che spiccheranno ci sono il nuovo logo a doppio chevron di forma ovale di Citroen, una fascia frontale sporgente senza una griglia tradizionale, fari a LED moderni e un rivestimento consistente che ricorda piastre paramotore ingrandite che circondano le prese d’aria del paraurti.

E’ probabile che la nuova generazione aumenti di dimensioni, avvicinandosi ai 4,32 metri di lunghezza della sua versione sudamericana, che supera di 170 mm la lunghezza del suo predecessore. Inoltre, cerchi aerodinamici futuristici e luci posteriori a LED aggiornate serviranno a differenziare i due modelli, rendendo la C3 Aircross più adatta alle preferenze europee. La Citroen C3 Aircross 2024 punterà sugli interni ampi e pratici come punto di forza. Pur appartenendo alla categoria dei SUV subcompatti (B-SUV), Citroen ha dichiarato che il modello offrirà una capiente configurazione a tre file e 7 posti. Va detto che l’unica altra opzione in questa fascia di prezzo con un numero simile di posti è la Dacia Jogger.

La dimensione maggiore rispetto al modello precedente si tradurrà in più spazio per i passeggeri e i loro bagagli, avvicinando la C3 Aircross alla più grande C5 Aircross. La fama di Citroen di privilegiare il comfort rispetto alla sportività fa pensare che il SUV subcompatto probabilmente avrà i sedili Advanced Comfort morbidi e una configurazione delle sospensioni tipica del marchio che gli darà una guida confortevole. Il modello dovrebbe offrire una serie di nuove funzionalità tecnologiche, nonostante il suo orientamento al valore. Il cruscotto dovrebbe integrare il nuovo Citroen Head Up Display, che sostituirà un quadro strumenti tradizionale. Inoltre, ci aspettiamo l’inclusione di un display di infotainment indipendente da 10,25 pollici, un nuovo volante a fondo piatto a doppie razze con pulsanti integrati e ampi spazi di stivaggio su tutto il cruscotto, la console centrale e i pannelli delle porte.

Il nuovo modello adotterà la nuova architettura “Smart Car” che è una variante del CMP/eCMP. La stessa versione allungata della nuova architettura sarà usata nella prossima generazione di Opel Crossland, che arriverà anche nel 2024, continuando il legame con la Citroen C3 Aircross. La stessa piattaforma sarà usata anche per la nuova Fiat Multipla. La piattaforma è compatibile con i motori ibridi leggeri e totalmente elettrici, come dimostrato dalla Citroen e-C3. Mentre la maggior parte dei veicoli elettrici Stellantis ha un motore elettrico da 154 CV (156 CV / 115 kW), la e-C3 Aircross potrebbe usare l’unità meno potente da 111 CV (83 kW / 113 CV) presente nella e-C3. Non si sa se i due modelli avranno lo stesso pacco batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) da 44 kWh o se il crossover a sette posti avrà la batteria più grande da 54 kWh, che potrebbe dargli una maggiore autonomia di guida.