Alfa Romeo Junior Quadrifoglio: sarà così la versione da 240 cavalli?

Alfa Romeo Junior è il nome provvisiorio o soprannome con cui è conosciuto attualmente il futuro SUV compatto che arricchirà la gamma della casa automobilistica del Biscione a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Di questo modello sappiamo tante cose e ovviamente anche le indiscrezioni sono molteplici. Una di queste dice che questo veicolo avrà una versione top di gamma che potrebbe chiamarsi Alfa Romeo Junior Quadrifoglio o GTV che dovrebbe avere una potenza complessiva di 240 cavalli. Non è chiaro che tipo di motore potrebbe avere questo veicolo, si ipotizza però che possa essere lo stesso della futura Lancia Ypsilon HF e quindi solo ed esclusivamente elettrico.

Alfa Romeo Junior Quadrifoglio: un video mostra come potrebbe apparire la futura versione top di gamma

A proposito del futuro Alfa Romeo Junior Quadrifoglio o come si chiamerà la versione top di gamma del futuro crossover del Biscione, oggi vi segnaliamo un nuovo video realizzato dal canale Auto Om Tv e pubblicato sul canale di YouTube che ipotizza in questa maniera il design di questo futuro e atteso veicolo destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori. Di questo modello si dice che oltre ad avere 240 cavalli potrebbe accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi e raggiungere una velocità massima di quasi 200 km orari.

Alfa Romeo Junior Quadrifoglio dunque qualora fosse confermato sarebbe indubbiamente la versione più interessante tra quelle proposte dalla casa automobilistica del Biscione a proposito della sua futura entry level che come vi abbiamo anticipato dovrebbe partire da un prezzo di poco inferiore ai 30 mila euro. Ovviamente questa versione essendo la top di gamma costerebbe molto ma molto di più. Ricordiamo che il nome ufficiale del modello dovrebbe essere svelato entro fine anno. Le prime immagini ufficiali dovrebbero trapelare nei primi mesi del 2024. Il debutto dovrebbe avvenire tra marzo e aprile del prossimo anno con la commercializzazione che dovrebbe iniziare subito dopo. Grazie a questo modello le vendite del Biscione dovrebbero salire e non di poco.