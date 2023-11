Alfa Romeo Junior 2024: a breve notizie importanti per il SUV compatto

Alfa Romeo Junior è il soprannome con cui al momento è conosciuto il B-SUV che la casa automobilistica del Biscione svelerà il prossimo anno nel corso del primo trimestre. A proposito di questo modello a proposito dovrebbero arrivare notizie importanti. Si dice che sia ormai una questione di giorni prima che il nome ufficiale di questa futura entry level di Alfa Romeo venga finalmente svelato. Era stato lo stesso numero uno del Biscione Jean Philippe Imparato a dire che dicembre sarebbe stato il mese in cui questa vettura avrebbe finalmente ricevuto un nome ufficiale.

Nuova ipotesi di design per Alfa Romeo Junior di cui tra pochi giorni conosceremo il nome ufficiale

Nel frattempo sul web continuano le ipotesi relative al design di questo futuro Alfa Romeo Junior. L’ultimo tentativo è quello effettuato dal designer brasiliano Kleber Silva che ha immaginato in questa maniera l’aspetto della prossima grande novità per la gamma della casa automobilistica milanese. Di questa auto sappiamo al momento che con un prezzo intorno ai 28 – 30 mila euro sarà la nuova entry level del marchio. Questa sarà la prima vettura del Biscione ad avere in gamma una versione completamente elettrica con motore da 156 cavalli e autonomia di circa 400 km che in città dovrebbero diventare 550.

Sappiamo anche che sarà prodotto a Tychy in Polonia e che la piattaforma che verrà impiegata per la sua produzione è la CMP dell’ex gruppo PSA già usata da vetture del calibro di Jeep avenger e Fiat 600. Nella gamma di Alfa Romeo Junior ci sarà anche una versione ibrida che sarà la entry level della gamma che potrebbe comprendere anche una seconda versione elettrica da 240 cavalli che potrebbe disporre dello stesso motore della futura Lancia Ypsilon HF.

Vedremo dunque cos’altro emegrerà a proposito di questo atteso veicolo che dovrebbe fornire un grosso contributo alla crescita delle vendite e delle quote di mercato di Alfa Romeo che ha giurato che questo modello rispetterà a pieno la tradizione e il DNA dello storico marchio milanese.