Nuova Fiat 600 Hybrid: si aprono gli ordini in Italia

In un’epoca dove la sostenibilità e l’innovazione tecnologica giocano un ruolo importante, Fiat si distingue lanciando sul mercato italiano la nuova Fiat 600 Hybrid. Questa vettura ibrida, che combina abilmente rispetto per l’ambiente e prestazioni di guida, si afferma come un vero gioiello nel panorama automobilistico nazionale.

La tecnologia MHEV P2 adottata dalla 600 Hybrid assicura un’esperienza di guida fluida e versatile. Il veicolo, infatti, non solo naviga agilmente nelle aree urbane con una velocità inferiore a 30 km/h, ma si dimostra altrettanto efficiente su strade extraurbane e autostrade.

Fiat 600 Hybrid: il crossover ibrido è ora ordinabile nel mercato italiano

Il sistema ibrido in questione permette di ridurre significativamente le emissioni di CO2, stimando valori tra i 110 e i 114 grammi per categoria, grazie anche al ciclo Miller. Si tratta di un miglioramento fino al 15% rispetto ai tradizionali motori endotermici con cambio automatico.

Caratterizzata da un design raffinato e da prestazioni di alto livello, la nuova 600 Hybrid raggiunge i 100 km/h in 11 secondi. La sinergia tra il propulsore a combustione interna da 1.2 litri, la batteria agli ioni di litio da 48V e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti, garantisce un’esperienza di guida esaltante e immediata.

Due le versioni disponibili in Italia: l’esclusiva La Prima, che offre massimo stile e comfort, e la 600, già ricca di dotazioni di serie. Entrambe le varianti vantano sedili in tessuto riciclato, dettagli di design curati e un’interfaccia HMI dedicata, che elevano ulteriormente l’esperienza a bordo.

Le dichiarazioni di Giuseppe Galassi

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth Italia, ha sottolineato l’importanza di questo lancio per il brand, in occasione dell’evento Porte Aperte dedicato. “Questo modello ibrido rappresenta una risposta concreta per chi non è ancora pronto per il passaggio all’elettrico, offrendo una soluzione intermedia che non rinuncia a innovazione e sostenibilità”, ha affermato Galassi.

La nuova Fiat 600 Hybrid si posiziona come un’autentica rivoluzione nel segmento B e B-SUV, unendo dimensioni generose, capacità di ospitare comodamente fino a cinque persone e un bagagliaio spazioso. L’auto include anche pacchetti di servizi connessi come Connect One e Connect Plus, che offrono funzionalità avanzate di assistenza e gestione remota del veicolo.

Offerta ad un prezzo di partenza di 19.950 euro con possibilità di finanziamento e rottamazione attraverso Stellantis Financial Services, la 600 Hybrid rappresenta un passo avanti significativo per il costruttore torinese nel suo impegno verso una mobilità più sostenibile e accessibile a tutti.