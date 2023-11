Alfa Romeo B-SUV: in gamma anche versione con due motori elettrici e oltre 200 cavalli?

Alfa Romeo sta per presentare un piccolo SUV, che sarà il primo modello elettrico del marchio italiano. Il nome di questo Alfa Romeo B-SUV è ancora avvolto nel mistero, ma alcune immagini e informazioni sono già trapelate sui social network e sui siti specializzati. Vediamo come sarà il design e la tecnica di questo futuro modello, che dovrebbe debuttare nel primo semestre del 2024 e il cui nome sarà rivelato a dicembre 2023.

Saranno due le versioni elettriche del futuro Alfa Romeo B-SUV che debutterà nel 2024?

Alfa Romeo B-SUV sarà basato sulla piattaforma CMP di Stellantis, la stessa usata per Fiat 600 e Jeep Avenger. Questa piattaforma permetterà al SUV di avere una lunghezza di circa 4,20 metri. Il piccolo Alfa Romeo B-SUV sarà dotato di una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, che gli consentirà di percorrere fino a 400 km con una sola ricarica, e di un motore elettrico da 115 kW (156 CV). In gamma ci sarà anche una versione ibrida con motore motore 1.2 PureTech 136 CV 48V. Inoltre si dice anche che possa arrivare in un secondo momento una seconda versione elettrica dotata di due motori con oltre 200 cavalli di potenza.

Per quanto riguarda il design di Alfa Romeo B-SUV, qui vi mostriamo un recente render pubblicato dal famoso sito francese L’Argus che immagina così l’aspetto di questo atteso modello che potrebbe debuttare ad aprile 2024. Ricordiamo inoltre che questo modello sarà prodotto nello stabilimento polacco di Tychy, insieme alle cugine Jeep Avenger e Fiat 600.

Il piccolo SUV di Alfa Romeo sarà il primo modello elettrico del marchio italiano, e si proporrà come una soluzione ideale per chi cerca una vettura agile, dinamica e sostenibile. In breve tempo questa auto dovrebbe diventare la vettura di Alfa Romeo con più immatricolazioni in assoluto dando un grosso contributo alla crescita delle quote di mercato del brand che mira a diventare un marchio premium globale.