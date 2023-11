La nuova Lancia Ypsilon HF arriverà nel 2025 con 240 CV

Lancia, il marchio storico italiano, ha annunciato che nel 2025 lancerà la nuova Lancia Ypsilon HF, la versione sportiva della sua utilitaria, che avrà una potenza di 240 CV. Si tratta di un ritorno atteso dai fan del marchio, che ricordano con nostalgia le gloriose Lancia HF da rally degli anni Settanta e Ottanta.

240 cavalli per la nuova Lancia Ypsilon HF: la top di gamma arriverà nel corso del 2025

La nuova Lancia Ypsilon HF sarà basata sulla nuova generazione della Ypsilon, che debutterà all’inizio del prossimo anno. La nuova Ypsilon sarà più grande e più sportiva dell’attuale, e sarà offerta sia in versione ibrida che elettrica. La versione HF, molto probabilmente, sarà ricavata da quest’ultima, e avrà un design più aggressivo e un assetto più basso.

La nuova Lancia Ypsilon HF sarà dotata di un motore elettrico da 240 CV, che le garantirà prestazioni da vera sportiva. Sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 200 km/h. La batteria sarà da 51 kWh, che le consentirà un’autonomia di circa 400 km.

La nuova Lancia Ypsilon HF sarà prodotta nello stabilimento di Figueruelas in Spagna, dove verranno realizzate anche le altre versioni della Ypsilon. Il prezzo della versione HF non è ancora stato comunicato, ma si stima che sarà intorno ai 30.000 euro. La nuova Ypsilon HF sarà un’auto capace di coniugare sportività ed eleganza, in linea con lo stile e la tradizione di Lancia.

Sicuramente qualche informazione in più su questa auto la avremo in sede di presentazione della nuova generazione del modello che nella sua versione “normale” sarà presentata nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Già comunque entro la fine del 2023 è probabile possano trapelare le prime immagini del modello che sarà molto diverso da quello attuale come design e come filosofia.