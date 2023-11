Alfa Romeo Tonale: un teaser anticipa la possibile versione elettrica

Alfa Romeo ha alimentato la curiosità dei suoi fan con un intrigante teaser pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina ufficiale di Facebook. L’immagine mostra i fanali a LED dell’Alfa Romeo Tonale, accompagnate dalla frase “A New Era Begins” (Inizia una nuova era).

Quest’ultima affermazione lascia spazio a numerose interpretazioni, ma è lecito ipotizzare che faccia riferimento all’ingresso del Biscione nel mondo delle auto elettriche, confermato per il 2024. Nonostante ciò, le luci posteriori raffigurate appartengono chiaramente al Tonale e non al più piccolo B-SUV, che dovrebbe essere proposto sul mercato sia in versione EV che ibrida.

Alfa Romeo Tonale: versione full electric in arrivo?

Il popolare C-SUV, attualmente disponibile con motorizzazioni diesel, benzina, mild hybrid e plug-in hybrid da 280 CV, si basa sulla vecchia piattaforma Small Wide di FCA (Fiat Chrysler Automobiles) anziché sulla più recente STLA Medium di Stellantis.

Daniel Tiago Guzzafame, responsabile prodotti di Alfa Romeo, ha dichiarato in precedenza la fattibilità tecnica di una versione completamente elettrica dell’Alfa Romeo Tonale, sebbene questa non sia stata ancora decisa ufficialmente.

Parallelamente, Jean-Philippe Imparato – CEO del Biscione – ha rivelato lo sviluppo di una versione Quadrifoglio del SUV di segmento C, specificando che la sua produzione sarà approvata solo al raggiungimento di livelli prestazionali elevati.

La casa automobilistica di Arese si impegna a diventare un marchio esclusivamente elettrico entro il 2027, periodo in cui termineranno le produzioni delle versioni a combustione interna di Giulia, Stelvio e Tonale. Non ci resta a questo punto che attendere le prossime ore per scoprire maggiori informazioni.